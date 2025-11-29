Expiloto de Fórmula 1 fue detenido por presunta estafa en operación internacional

Adrian Sutil fue arrestado por presunto fraude en una operación que abarcó Alemania, Mónaco y Suiza.

El expiloto de Fórmula 1, Adrian Sutil, fue arrestado en Alemania el jueves 27 de noviembre durante una operación internacional. Las autoridades lo señalan como sospechoso en un caso de fraude y apropiación indebida.

Según informaron los fiscales de Stuttgart, la policía del estado de Baden-Württemberg y agencias de otros países participaron en una serie de allanamientos en múltiples propiedades. Los operativos incluyeron acciones en Suiza y en Mónaco.

Sutil se encontraba en la ciudad de Sindelfingen cuando fue capturado por las autoridades. Sobre él pesaba ya una orden de detención emitida previamente. La Fiscalía no reveló más detalles del caso. Tampoco se conocieron declaraciones por parte del equipo legal del excorredor.

Romain Grosjean, Pastor Maldonado, Sauber's, Adrian Sutil, Esteban Gutierrez, Will Stevens, Kamui Kobayashi, Jenson Button, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Jean-Eric Vergne, Daniil Kvyat, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Felipe Massa and Valtteri Bottas. (TOM GANDOLFINI/AFP)

Actualmente, el alemán se dedica al comercio de vehículos de lujo, actividad que podría estar vinculada con la investigación en curso, según información del medio alemán Bild.

Adrian Sutil, de 42 años, compitió en la Fórmula 1 con equipos como Sauber y Force India. Es conocido por tener el récord de más carreras sin lograr un podio en la historia de la categoría.

Este no es el primer conflicto legal que enfrenta. En 2011, las autoridades chinas lo acusaron de herir con una copa de champán a Eric Lux, ejecutivo de la escudería Lotus, en un club nocturno de Shanghái. Por este hecho, recibió una condena de 18 meses de prisión con libertad condicional.

