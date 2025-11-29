Puro Deporte

Expiloto de Fórmula 1 fue detenido por presunta estafa en operación internacional

El arresto de un expiloto en una operación internacional por presunto fraude sacude Europa; conozca los detalles del caso que involucra a Mónaco y Suiza

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Adrian Sutil fue arrestado por presunto fraude en una operación que abarcó Alemania, Mónaco y Suiza.
Adrian Sutil fue arrestado por presunto fraude en una operación que abarcó Alemania, Mónaco y Suiza. (DIMITAR DILKOFF/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFórmula 1Adrian Sutil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.