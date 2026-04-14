Experiodista de Teletica habla sin rodeos de la llegada de Fox a Costa Rica y Centroamérica (video)

El experiodista de Teletica, Luis Ortiz, siempre ha estado inmerso en el mundo de la tecnología y los cambios. Pocos días después de que se despidió de Telenoticias, el comunicador se refirió a la llegada de Fox a Costa Rica y Centroamérica.

Lo hizo a través de un video que colgó en el Instagram de Tectoc Radio y su intervención comenzó con esta pregunta: ¿Qué significa que Fox haya comprado la programación y producción de Tigo Sports en Centroamérica?

“En términos simples, el contenido deportivo que hoy se transmite en el canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, además de Panamá, ahora pasará a formar parte de la oferta de Fox”, expresó Luis Ortiz.

Añadió que, por supuesto, eso incluye derechos de fútbol local, programas deportivos, el equipo de producción y todo el talento que ya conocen los aficionados en la región.

Dijo que entre los contenidos más importantes están la Primera División de El Salvador, la liga de Panamá, clubes de la liga de Costa Rica y también de la liga de Guatemala.

“La gran diferencia es que ahora es el fútbol centroamericano y se va a combinar con los derechos internacionales que ya tiene Fox, como Premier League, Europa League, la bundesliga el próximo año y también la Liga MX”, citó el comunicador que durante los últimos años se vio a través de la pantalla de Canal 7.

Luis Ortiz comentó que además, no todo es fútbol, porque también habrá béisbol de la Major League Baseball, Nascar, Fórmula E, artes marciales mixtas y otro tipo de competencias internacionales.

“Y esto no solo va a ser un asunto de televisión, este contenido va a estar disponible en la plataforma de Tubi, ampliando así la opción para ver deportes en todo Centroamérica, pero nos importa más el tema de Costa Rica.

”En la práctica esto significa una oferta deportiva más amplia, combinando lo mejor del fútbol centroamericano y mucho contenido internacional”, concluyó el periodista.