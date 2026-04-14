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Experiodista de Teletica habla sin rodeos de la llegada de Fox a Costa Rica y Centroamérica (video)

El periodista que hasta hace poco salía en ‘Telenoticias’ hizo un comentario sobre lo que significa el arribo de Fox

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Por Fanny Tayver Marín
FOX Corporation es la empresa que llegaría a adquirir TigoSports en Costa Rica.
FOX es la empresa que adquirió Tigo Sports en toda Centroamérica, incluido Costa Rica. (Logo FOX Corporation/Logo FOX Corporation)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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