Experimentado árbitro es candidato a convertirse en el nuevo líder del arbitraje costarricense

Lo dice claro: está dispuesto a cerrar un ciclo y abrir otro. Con 26 años en el arbitraje, de ellos prácticamente 20 dirigiendo en Primera División, se siente listo para ser el nuevo coordinador de la Dirección de Arbitraje e instructor de los silbateros nacionales.

El chileno Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, cuenta con él para sustituir a Jeffrey Solís, quien tenía cinco años y medio en el puesto y dejará el cargo a finales de este mes.

Osses dejó entrever que Solís no estaba en sus planes de trabajo.

“Nosotros íbamos a generar una evaluación al final del torneo, y no es el único cambio que viene en la Comisión de Árbitros. Vamos a esperar a que termine el torneo para poder realizar todas las evaluaciones correspondientes, pero eso fue algo que conversamos con Jeffrey, y decidimos que él lo comunicara previo a la finalización del torneo”, dijo Enrique Osses.

LEA MÁS: Enrique Osses revela la verdad sobre la sorpresiva salida de Jeffrey Solís del arbitraje

El candidato para asumir las funciones como coordinador del arbitraje es el experimentado Hugo Cruz.

“Hay una posibilidad, claramente puedo expresar que existe la opción para que sea el coordinador del arbitraje, pero todavía no hay nada concreto. De momento estoy concentrado en cerrar el torneo de buena forma, y Dios dirá qué hay para el futuro”, le dijo Hugo Cruz a La Nación.

Cruz, quien en julio cumple 43 años, aseguró estar dispuesto a retirarse y comenzar otras funciones, pero siempre ligado al arbitraje.

LEA MÁS: Enrique Osses lanza diagnóstico sin filtros sobre arbitraje tico con errores, avances y esperanzas

“Siendo así (ser coordinador) creo que me retiro en buen momento. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Es una forma de seguir activo y presente en el tema arbitral, que es lo que me gusta. Voy a tratar de aportar la experiencia que a lo largo de los años he cosechado y ayudar a formar nuevos valores”, destacó Hugo Cruz.

Licenciado en Ciencias del Deporte desde 2008, Cruz ha combinado su carrera como educador físico con su desempeño arbitral, además de ser parte activa en seminarios y procesos de formación en arbitraje.

“Estoy a la expectativa y, si tengo que seguir arbitrando en cancha, lo haré porque me gusta. Y si se abre esta posibilidad, aprovecharla y seguir creciendo”, añadió Cruz, quien tiene claro que su nuevo rol no será nada sencillo y se expone a ser blanco de críticas.

Hugo Cruz, está a la espera de que Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, lo confirme como su mano derecha. (Rafael Pacheco Granados)

“Es una tarea dura, pero al final la idea es aportar la experiencia, llevarles a los nuevos valores esa vivencia que hemos tenido y que los muchachos que vienen empujando logren un crecimiento. Me gusta el fútbol y lo que interesa es que todo se desarrolle de buena forma”, comentó Cruz.

Hugo indicó que hay muchachos en el arbitraje que desde hace tiempo vienen trabajando fuerte en busca de una oportunidad, y si se convierte en el coordinador del arbitraje, con el respaldo de Enrique Osses, espera darles la mano y la opción de trascender en los terrenos de juego.

Cruz expresó que en su carrera ha hecho su labor con mucho esfuerzo y está listo para trabajar donde requieran sus servicios. Mencionó que será Dios quien tome la última palabra.