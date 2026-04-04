Puro Deporte

Exmundialista costarricense de Italia 90 celebra su cumpleaños número 60 en la montaña más alta del planeta

El exmundialista costarricense de Italia 90 se asesoró con el montañista Warner Rojas para ascender la icónica montaña

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Por Juan Diego Villarreal
José Jaikel Exmundialista de Italia 90 Campo Base monte Everest Cumpleaoños 60 4 de abril del 2026 Fotografías tomadas de Facebook
El exmundialista de Italia 90, José Jaikel, celebró sus 60 años ascediendo hasta el Campamento Base del monte Everest. (Fotografías tomadas del Facebook de José Jaikel/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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