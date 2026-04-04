Exmundialista costarricense de Italia 90 celebra su cumpleaños número 60 en la montaña más alta del planeta

El exmundialista de Italia 90, José Jaikel, celebró sus 60 años ascediendo hasta el Campamento Base del monte Everest.

Después de concluir su relación con el Grupo Gruma, en enero pasado, donde laboró por más de 20 años, el exmundialista de Italia 90 y exjugador del Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, José Jaikel Aguilar, cumplió una de sus más grandes metas el día de su cumpleaños número 60.

Jaikel, quien en los últimos años practicó el senderismo, se propuso alcanzar uno de los lugares más icónicos del montañismo en el mundo al caminar hasta el Campo Base del monte Everest, situado en Nepal, a 5.364 metros.

La caminata al Campo Base es una aventura que puede durar entre 10 y 12 días, iniciando con un vuelo hacia la localidad de Lukla, desde donde se recorre la región de Katmandú. Es una caminata o trekking de dificultad moderada-alta, que atraviesa aldeas sherpas.

Desde ese lugar, situado en la montaña, salen las expediciones en busca de llegar a la cima del Everest a 8.848 metros sobre el nivel del mar, la montaña más alta del planeta.

El exdelantero cumplió su anhelo de llegar al Campo Base del monte Everest precisamente en su cumpleaños 60, este viernes 3 de abril, donde lo celebró.

José Jaikel compartió su aventura en redes sociales al indicar: “En camino a cumplir mi sueño de celebrar los 60 años en el Campo Base del Everest. ¿Si ascendemos más?”, escribió el 31 de marzo.

Este 3 de abril, día de su cumpleaños, el exartillero de la Tricolor comentó en su página de Facebook: “Sueño cumplido. Happy birthday to me. Bienvenidos 60. Gracias, Dios”.

José Jaikel recibió consejos del montañista Warner Rojas, para lograr cumplir su meta. (Fotografías tomadas del Facebook de José Jaikel/La Nación)

José Jaikel y la ayuda de un experto

Antes del viaje, José Jaikel se asesoró con el montañista Warner Rojas Chinchilla, quien en mayo de 2012 fue el primer costarricense en escalar el monte Everest.

Jaikel contactó a Warner Rojas hace aproximadamente un año y le pidió consejo para lograr su meta, el día de su natalicio.

“José me contó que quería subir al Campo Base del Everest. Lo asesoré en temas de equipo, ropa y calzado. Le expliqué qué alturas iba a enfrentar y a qué estaría expuesto, así como el tema de la alimentación, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, la hidratación y el ambiente”, comentó Rojas a La Nación.

Warner añadió que lo primero fue explicarle la parte logística, pero lo más importante, sin duda, era la preparación física, pues de ello dependía su deseo de caminar y ascender hasta la base de la montaña.

“Quería verlo caminar, entrenar. José tiene muy buena condición física, lo cual fue una gran ventaja. Su base aeróbica y de fuerza la mantiene muy bien; camina a un ritmo constante. Después le recomendé subir a los 4.000 metros para ver cómo le afectaba la altura”, agregó Rojas.

José Jaikel caminó por exigentes senderos para llegar al Campo Base del monte Eferest, de donde parten la expediciones que ascender a la cima de la montaña. (Fotografías tomadas del Facebook de José Jaikel/La Nación)

Haciendo caso a la recomendación, José Jaikel conquistó la cima del volcán La Malinche, de 4.438 metros sobre el nivel del mar, el cual está localizado entre los estados mexicanos de Tlaxcala y Puebla. En su página de Facebook subió fotografías de su aventura.

“Cuando regresó me dijo que se sintió muy bien, que no lo afectó la altura, por lo que le indiqué que no iba a tener problemas para llegar al Campo Base, a pesar de que era una caminata exigente, pero que se había preparado bien”, señaló Rojas.

El primer tico en ascender al Everest indicó que durante la travesía estuvo en contacto con el mundialista de Italia 90 e incluso el día de su cumpleaños pudo comunicarse.

“José se encuentra bien. En el descenso enfrentó una nevada, lo cual es característico de la época, pero físicamente está muy bien. Es un reto bastante duro, pero tuvo una buena preparación, hizo caso a los consejos y pudo cumplir su sueño”, declaró Rojas.