Exjugador de Alajuelense llora al ver a sus hijas ganar un título mundial

El Centro Educativo Santa Inés se coronó campeón del mundo de porrismo, en los Estados Unidos, tras vencer a una representación de Alemania.

Por medio de las redes sociales, siguió atentamente la gran final ante una representación de Alemania y, al ver a sus hijas coronarse como campeonas del mundo, este exjugdor de Liga Deportiva Alajuelense no pudo contener las lágrimas de emoción.

Cristopher Meneses apoyó incondicionalmente a sus dos pequeñas, quienes se coronaron campeonas del mundo con el Centro Educativo Santa Inés, institución que hizo historia al lograr el título de Escuelas y Colegios de Porrismo en Estados Unidos, dentro de la categoría Traditional REC 11-18 años.

Las nacionales se impusieron en la final al equipo Flying Bulls de Alemania, además de conquistar la medalla de bronce en Traditional REC 12, al enfrentar en la final a instituciones como Tribe Elite y St. Catherine, ambas de Estados Unidos.

Cristopher Meneses siempre asiste a las competencias de sus hijas y las apoya incondicionalmente. (La Nación/Fotografía: Alexander Loría)

Este nuevo resultado internacional ratifica el alto nivel competitivo de la institución, que ya había alcanzado el título mundial en 2019 y 2024.

“Solo voy a decir que cada vez que veo el video lloro de orgullo. Las amo, princesas, por hacer historia con su equipo”, comentó Meneses en sus redes sociales.

Sobre la magnitud del triunfo, el entrenador del equipo, Kenneth Gamboa, destacó el compromiso que existe detrás del resultado.

“Significa una enorme responsabilidad y un profundo orgullo. Representar oficialmente a Costa Rica en un evento de esta magnitud es el resultado de años de trabajo disciplinado, planificación y compromiso con el deporte formativo. Además, confirma que el porrismo costarricense tiene el nivel y la seriedad necesarios para competir al más alto nivel internacional”, afirmó.

Para participar en este evento de talla mundial, Santa Inés realizó el proceso oficial ante la Federación de Porrismo de Costa Rica Cheer & Dance (Fecad), requisito indispensable para obtener la Representación Nacional.

Este trámite garantiza principios fundamentales como la equidad competitiva, la seguridad de las atletas, la formación integral y una proyección deportiva real. Cabe recordar que Fecad Costa Rica es el ente con Representación Nacional otorgada por el Icoder.

Por su parte, la directora general del Centro Educativo Santa Inés, Orieta Morux, subrayó el valor educativo del deporte dentro de la institución.

“Creemos firmemente en una educación integral. Nuestra trayectoria internacional demuestra que, cuando se combina la formación académica con el deporte organizado, los estudiantes desarrollan liderazgo, seguridad, manejo emocional y sentido de pertenencia”, expresó Morux.