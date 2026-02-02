Puro Deporte

Exjugador de Alajuelense llora al ver a sus hijas ganar un título mundial

El exdefensor de Alajuelense siguió por las redes sociales las competencias de sus hijas, que quedaron campeonas

Por Juan Diego Villarreal
Porrismo Centro Educativo Santa Inés Campeón Mundial de Porrismo 2 de febrero del 2026 Fotografía: Cortesía: Santa Inés
El Centro Educativo Santa Inés se coronó campeón del mundo de porrismo, en los Estados Unidos, tras vencer a una representación de Alemania. (La Nación/Fotografía: Cortesía: Santa Inés)







Cristopher MenesesCentro Educativo Santa InésCampeón Mundial de Porrismo,en Estados Unidos
