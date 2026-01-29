Exjugador de Alajuelense no cabe de la alegría y se llena de orgullo al ver a sus hijas en un Mundial

Cristopher Meneses, junto a su familia, se ha dedicado a proyectos personales, una vez alejado del fútbol de la Primera División.

Con total orgullo de padre mostró en sus redes sociales la participación de sus hijas en un evento mundial y, con tiernas frases, las alentó a dar lo mejor en su disciplina.

El exdefensor de Alajuelense, Cristopher Meneses, se mostró conmovido y muy feliz por la participación de sus dos hijas en su primer Mundial de Porrismo en los Estados Unidos.

“Mis princesas, hoy comienzan un viaje que soñaron, trabajaron y merecieron. Van rumbo a su primer Mundial de Porrismo, llevando no solo su talento, sino también su disciplina, su esfuerzo y su valentía”, escribió Meneses en su página de Facebook.

El deportista añadió que las jóvenes irán acompañadas de su esposa, Katherine, por lo que espera que tengan la oportunidad de vivir una gran experiencia y cumplir sus sueños.

“Vuelen alto, brillen fuerte y compitan con el corazón. Estamos infinitamente orgullosos de ustedes. Disfruten cada momento, confíen en todo lo que han entrenado y recuerden que ya son ganadoras por atreverse a llegar hasta aquí”, afirmó el futbolista.

Finalmente, agregó: “No importa el resultado: el verdadero triunfo está en representar a su país, a su equipo y a ustedes mismas con pasión y amor. ¡Las amo con mi alma!”