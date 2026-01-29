Puro Deporte

Exjugador de Alajuelense no cabe de la alegría y se llena de orgullo al ver a sus hijas en un Mundial

El exfutbolistas externó su emoción por ver a sus hijas a las puertas de la cita mundialista

Por Juan Diego Villarreal
Cristopher Meneses Familia deportista Hijas al Mundial de Porrismo 29 de enero Tomadas de Facebook
Cristopher Meneses, junto a su familia, se ha dedicado a proyectos personales, una vez alejado del fútbol de la Primera División. (La Nación/Tomadas de Facebook)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

