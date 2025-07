Exfutbolista del Real Madrid aparece desnudo por error en pódcast de su esposa

El exjugador del Real Madrid, Sergio Carrallo, generó revuelo tras aparecer sin ropa interior durante la grabación de un pódcast en video conducido por su esposa, la socialité británica Caroline Stanbury, conocida por su participación en el reality Real Housewives of Dubai.

En el más reciente episodio del programa, titulado The Beauty tips I never told anyone! | Uncut & Uncensored, publicado el pasado 24 de julio, Carrallo ingresó en el fondo del set sin pantalones ni ropa interior, dejando al descubierto sus glúteos.

El español, de 30 años y retirado del fútbol desde 2019 para estudiar marketing digital en Estados Unidos, no pareció notar que estaba siendo grabado en ese momento.

En un momento del video, Carrallo se inclinó, lo que ofreció una vista clara de su parte trasera. Luego se colocó un short amarillo, permaneció unos segundos más en el cuadro y salió de la escena con su celular.

Stanbury, quien se casó con Carrallo en 2021, continuó con la grabación sin interrumpir ni reaccionar al incidente.

La empresaria de 49 años tampoco editó el segmento donde aparece su esposo desnudo, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras otros cuestionaron la espontaneidad de la situación. Varios comentarios apuntaron a que el desnudo habría sido preparado para atraer visualizaciones y “me gusta”, y no un descuido genuino.

Hubo quienes expresaron escepticismo, insinuando que Carrallo estaba al tanto de la grabación y habría actuado deliberadamente.

Stanbury estuvo casada anteriormente con Cem Habib, con quien tuvo tres hijos durante los 17 años de matrimonio, el cual terminó en 2019.

