‘Es por ti Ozzy Osbourne’: Vea la dedicatoria viral de un aficionado del Saprissa tras la victoria

Los aficionados del Saprissa disfrutaron de una victoria en el inicio de la Copa Centroamericana ante Cartaginés, pero al salir del estadio uno sobresalió por su particular dedicatoria, que incluyó al recordado Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne y el Monstruo de Saprissa (La Nación/La Nación)

El medio de comunicación Fanatikos suele entrevistar a las personas antes y después de los partidos y usualmente aparece alguno que se hace viral. Después de que los morados dieran cuenta de Cartaginés 2-0 este martes, y mientras la masa de seguidores morados abandonaba el Ricardo Saprissa, algunos se detuvieron a conversar con el periodista José Núñez.

Uno de ellos tenía camisa del equipo tibaseño y el gorrito de picos tipo bufón medieval. “Fue una victoria excelente, me alegro de estar de vuelta (el aficionado no explicó a qué se refería exactamente al aludir a este regreso). Me alegro de volver papi”, reiteró luego de que otros dos aficionados lo interrumpieran.

LEA MÁS: Así fue el funeral de Ozzy Osbourne: ¡hubo lágrimas, flores y música!

Entonces, recordó al famoso roquero de heavy metal fallecido hace una semana. “Esto es en memoria de Ozzy Osbourne. Esto es por ti y por la victoria, viva Saprissa”, indicó señalando hacia el cielo. Quizás aludir hacia arriba fue la única imprecisión, tomando en cuenta que a Ozzy se le conocía como El Príncipe de las Tinieblas.

Saprissa volverá a jugar en casa el próximo viernes, ante San Carlos. Será otra oportunidad para que el espíritu de Ozzy Osbourne se haga presente en la Cueva.