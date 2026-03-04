Exdirigente de Saprissa es pieza clave en la organización del Mundial 2026

Dos oficiales de seguridad resguardan la zona de La Minerva en Guadalajara. Un exdirigente del Saprissa encabeza el trabajo de organización en esta sede del Mundial 2026.

Un dirigente del Deportivo Saprissa en la era del fallecido Jorge Vergara es actualmente pieza clave en la organización de los partidos del Mundial 2026 que se realizarán en Guadalajara, México.

La principal ciudad del estado de Jalisco es una de las sedes mundialistas y le tocará recibir cuatro partidos de primera fase, además de dos duelos por el repechaje intercontinental en este mes de marzo.

El Estadio Akron -escenario de esos compromisos- está ubicado en el municipio de Zapopan, cuyo presidente municipal es Juan José Frangie, un nombre conocido para los saprissistas en la década del 2000. El recinto pasará a llamarse Estadio Guadalajara durante la cita mundialista, pues FIFA prohíbe los nombres patrocinados.

Frangie, actualmente de 66 años, fue elegido para el ayuntamiento en el 2021, por el partido Movimiento Ciudadano.

Entre los años 2005 y 2007 fue el mandamás deportivo del Saprissa, pues Jorge Vergara (fallecido en el 2019), lo designó director general de Chivas, con “recargo” en el equipo morado, del cual se encargaba desde México y en constantes visitas a Costa Rica.

Juan José Frangie (derecha) aquí junto a Jorge Alarcón en su época en Saprissa.

Bajo su gestión, y en contacto con los dirigentes locales encabezados por Jorge Alarcón, Saprissa encadenó una época de éxitos deportivos, incluyendo el tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005.

Luego de salir de Chivas, siguió en el mundo del deporte y luego hizo la transición a la política. Frangie es actualmente el presidente municipal de Zapopan y el encargado del Comité Organizador Local de Guadalajara para el Mundial 2026.

Estos días le tocó dar la cara en medio del clima de incertidumbre tras la caída del líder narco Nemesio “Mencho” Oseguera, ocurrida en Guadalajara, y que desató una ola de violencia.

En entrevistas con prensa mexicana estos días, Juan José Frangie aseguró que “no hay plan B” y que los partidos en Guadalajara están totalmente garantizados.

“Le decimos a la gente que vendrá al Mundial que es un estado seguro, sin problemas y que la Guardia Nacional y la Defensa enviaron 2.500 elementos más; nosotros seguimos trabajando bajo los protocolos que son muy exigentes, en ningún momento paramos la actividad”, afirmó en declaraciones a Milenio.