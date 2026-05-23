Exdirector de Selecciones de Costa Rica destapa lesión crónica de Keylor Navas

Keylor Navas, guardameta de los Pumas, solo estuvo ausente un partido de la Liga MX y fue por sanción, por la acumulación de tarjetas.

El exdirector deportivo de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), el mexicano Ignacio Hierro, aseguró que el guardameta costarricense Keylor Navas, de Pumas UNAM, padece una lesión crónica y en algún momento deberá someterse a una intervención quirúrgica.

La afirmación la realizó Hierro en Fox Radio y fue replicada este sábado por el diario digital Esto en Línea, horas antes del partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026, donde los felinos se medirán ante Cruz Azul este domingo a las 7 p. m. en el Estadio Olímpico Universitario. En el juego de ida empataron 0-0.

La situación comentada por Hierro no compromete la participación de Keylor en la final, sino que se refiere a una situación con la que ha sabido lidiar a lo largo del tiempo.

Hierro reveló en el programa radial que Keylor padece un problema en el tobillo que no le permite entrenar como debería y que incluso lo llevará al quirófano, según se indicó en una nota de la periodista Karla Uzeta.

Aunque no brindó mayores detalles sobre la lesión, Hierro, quien actualmente es analista de la cadena internacional, aclaró que no se trata de un problema reciente ni que le impida trabajar.

“Tiene una molestia en el tobillo que lo limita y me parece que se va a operar acabando el torneo. Tiene, digamos, una molestia crónica”, expresó el exdirector deportivo de Sporting FC.

Keylor Navas, durante la temporada, fue el arquero estelar del técnico Efraín Juárez y solo estuvo ausente en dos partidos, uno por la Liga MX y otro de la Leagues Cup. En ambas oportunidades fue por sanción y no por problemas físicos.

Tras un paso por Sporting FC, Ignacio Hierro fue nombrado director de selecciones en enero de 2025, pero fue destituido en diciembre de ese mismo año, luego de que la Selección Nacional quedara fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará el próximo 11 de junio.

Hierro fue quien encabezó las negociaciones con el entrenador mexicano Miguel Piojo Herrera, el cual no pudo llevar a la Tricolor al Mundial norteamericano, en uno de los fracasos más grandes del fútbol costarricense.