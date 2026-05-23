Puro Deporte

Exdirector de Selecciones de Costa Rica destapa lesión crónica de Keylor Navas

El exdirector de Selecciones Nacionales de Costa Rica, el mexicano Ignacio Hierro, reveló situación de Keylor Navas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Keylor Navas Pumas de México Liga MX Final del Torneo Clausura 2026 Cruz Azul 23 de mayo del 2026 Fotografía de "X" de los Pumas
Keylor Navas, guardameta de los Pumas, solo estuvo ausente un partido de la Liga MX y fue por sanción, por la acumulación de tarjetas. (Fotografía de "X" de los Pumas/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasIgnacio HierroFinal de la Liga MexLesión en el tobillo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.