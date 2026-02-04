Exdelantero del Saprissa se declara ‘hijo’ de Hernán Medford

A 42 años sigue rompiendo redes en la Liga de Ascenso, pero tiene muy presente su pasado en el Deportivo Saprissa, donde coincidió con el entrenador Hernán Medford.

Por esa razón, se mostró contento con el regreso de El Pelícano al conjunto morado, tras ser presentado el lunes, y no ocultó su admiración por el estratega, con quien asegura lo une un vínculo que los llevó a alcanzar el éxito en el cuadro tibaseño.

Aunque debutó en el fútbol profesional en 2002 con Guanacasteca y más tarde pasó al desaparecido Brujas, los mejores años del delantero Jairo Arrieta los vivió en Saprissa, donde llegó a ser campeón nacional en cinco ocasiones. La primera de ellas fue bajo el mando de Medford.

El delantero Jairo Arrieta ganó cinco campeonatos con el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)

“Estoy muy contento por Hernán. Es un hombre que conoce Saprissa, es un morado de corazón y le deseo el mayor de los éxitos. Espero que llegue a solucionar muchas cosas en el equipo”, comentó Arrieta en la página de Facebook Ascenso Total.

Jairo, quien tuvo dos etapas en Saprissa, también jugó en Herediano bajo el mando de Hernán Medford, donde incluso fue campeón.

Como dato anecdótico, el “Pamperito” venía de jugar en Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York y, aunque había firmado un precontrato con el Cartaginés, finalmente se fue al Herediano de Medford.

“Como saprissista que soy, estoy contento por Hernán. En el ambiente futbolístico uno dice que uno tiene un papá y el (Medford) es mi papá. Fue quien me dio la oportunidad de llegar a Saprissa, por lo que estoy agradecido con él y le deseo lo mejor”, aseguró Arrieta, quien actualmente milita en Jicaral Sercoba de la Liga de Ascenso.