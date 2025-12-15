Exdelantero de Saprissa Carlos Saucedo compartió una noticia y los morados estallan en felicitaciones

El delantero boliviano Carlos Saucedo, durante su paso por el Saprissa en el 2014.

Carlos Saucedo fue un delantero boliviano que militó en el Deportivo Saprissa en la década del 2010. Y aunque su estadía en el cuadro morado fue breve, los seguidores del club tibaseño lo recuerdan con mucho aprecio, pues luego de su salida el jugador se encargó de mostrarse como un saprisissta más.

Por eso no sorprende lo que ocurrió hace un día en su perfil de Facebook: El Caballo (su apodo de guerra en las canchas) compartió un tierno mensaje sobre su hija, quien acaba de graduarse de la universidad.

“No voy a negar que cuando naciste tuve mucho miedo, miedo a ser papá. Pero al conocerte, miré la vida de otro modo”, inició Saucedo.

“Me ensañaste a luchar en la vida para salir adelante y hoy al verte triunfar me llena el pecho de alegría y sobre todo de orgullo (...) Felicidades mi auditora financiera. TE AMA PAPÁ”, prosiguió el delantero, quien también fue seleccionado de su país.

Aficionados de Costa Rica reaccionaron de inmediato a la publicación.

“Otro logro para el Caballo Saucedo, como papá es un logro para usted también morado”, escribió Yasir Luna.

“Felicidades, un éxito de toda la familia”, añadió Miguel Ángel Monge.

incluso, un aficionado de Alajuelense también participó en el tema. “Soy manudo 100% pero eso lo dejamos de largo cuando las alegrías de un padre las comparte con la afición del fútbol, ¡felicidades a ustedes!”, comentó Alejandro Reyes.

De esta forma, queda claro que Saucedo dejó una grata impresión entre los aficionados costarricenses.