Puro Deporte

Exárbitro Rónald Cedeño vive doble tragedia: perdió a su hija y ahora pide ayuda para funeral de su nieta

Con el corazón destrozado, el exréferi busca recursos para despedir a su nieta, quien murió semanas después del fallecimiento de su madre

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Lazo negro
Rónald Cedeño afirma que es terrible lo que está pasando, al ver partir a su hija y a su nieta en un tiempo muy corto. (Freepik/Freepik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rónald CedeñoArbitrajeJessica CedeñoTamara Vindas Cedeño
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.