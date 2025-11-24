Exárbitro Rónald Cedeño vive doble tragedia: perdió a su hija y ahora pide ayuda para funeral de su nieta

Rónald Cedeño afirma que es terrible lo que está pasando, al ver partir a su hija y a su nieta en un tiempo muy corto.

Con el corazón partido en 1.000 pedazos, desesperado y con una preocupación enorme porque no tiene el dinero que necesita en este momento difícil, el exárbitro costarricense Rónald Cedeño pide ayuda para costear el funeral de su nieta, Tamara Vindas Cedeño, fallecida este 24 de noviembre.

El exréferi ya se encontraba de luto por la reciente partida de su hija, Jessica Cedeño Espinoza, quien murió el pasado 11 de octubre a los 43 años, tras batallar contra el cáncer.

Se encontraba en esa etapa de aprender a batallar con el duelo, que para cada persona es distinto, y otra vez se llevó un golpe muy duro.

Un mes y doce días después de la partida de Jessica, la muerte de un ser amado volvió a derrumbarlo, esta vez con el deceso de la hija de su hija que hace poco falleció.

“Usted se puede imaginar el dolor tan grande que uno está pasando en este momento. Es durísimo, no hay palabras para haber terminado un proceso muy difícil con mi hija y ver ahora que tan rápido también se va mi nieta, esto es terrible”, expresó Rónald Cedeño.

Entre lágrimas, el árbitro relató a La Nación que ambas se encontraban enfermas. Y que su nieta empeoró después del desenlace de su madre.

“A mi hija la diagnosticaron con cáncer de mama hace ocho años y se había mejorado bastante; pero luego se le halló en el hígado una ramificación del cáncer de mama. Ahí comenzó para atrás y en cinco días le dio un derrame. Después de eso, a los cinco días falleció en el Hospital Calderón Guardia”, mencionó Rónald Cedeño.

Mientras que su nieta, esa muchacha que perdió a su madre recientemente, padecía lupus.

“Pero era un lupus tan terrible que no se le pudo controlar. No todos los lupus son iguales y el de ella fue fulminante, le ponían sangre y el mismo cuerpo mataba los glóbulos rojos. A ella la intubaron a las 2 a. m. y la pasaron a la UCI. A las 2:30 a. m. yo estaba acá en el hospital y fue terrible”, relató.

Rónald Cedeño dijo que a la joven la afectó mucho la muerte de su mamá, se le bajaron las defensas y no superó esta crisis.

“De verdad que es terrible esto que estoy pasando. Humildemente, yo le pido ayuda a alguien que tenga buen corazón, porque el costo es un poquito alto para costear el funeral de mi nieta. También son de ayuda las oraciones, porque esto es durísimo”, concluyó.

Quien desee colaborar con Rónald Cedeño, puede hacerlo a través de Sinpe Móvil al número 7282-7442, a nombre de él.