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¿Estuvo bien anulado el gol de Juan Carlos Gaete? Experto da veredicto en partido Cartaginés vs. Herediano

Orlando Portocarro tiene un criterio tajante sobre una de las acciones polémicas en el partido semifinal entre Cartaginés y Herediano

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Herediano
En Cartaginés quedaron con la impresión de que estaban para más en el primer juego de la semifinal frente a Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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