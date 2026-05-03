¿Estuvo bien anulado el gol de Juan Carlos Gaete? Experto da veredicto en partido Cartaginés vs. Herediano

En Cartaginés quedaron con la impresión de que estaban para más en el primer juego de la semifinal frente a Herediano.

El exárbitro Orlando Portocarrero cree que Juan Gabriel Calderón mostró autoridad, fuerza y que siempre estuvo donde la acción de juego así lo requería, en el inicio de la semifinal entre Cartaginés y Herediano.

Al analizar el trabajo del central y su equipo en el duelo entre brumosos y rojiamarillos, consideró que fue un acierto cuando se anuló el gol que ya celebraba el chileno Juan Carlos Gaete.

“Lo hace muy bien, acompañado del árbitro asistente Juan Carlos Mora, al invalidar el gol de Cartaginés. Si nos vamos a la regla 11, dice que estar en posición fuera de juego no constituye una infracción en sí, al menos que... Y vienen tres consideraciones, y la primera consideración es la que calza por lo que invalidan el gol”, expresó Orlando Portocarrero.

Consideró que a pesar de que todo surgió de una jugada muy hilvanada, en el momento que el jugador hace el pase, el chileno se encuentra mucho más adelantado, sacando ventaja de su posición ilícita en este caso.

“El árbitro asistente, por eso digo Juan Carlos, en un trabajo en equipo, lo señala de muy buena forma y genera un impacto positivo.

”¿Por qué? Porque se evita, y para eso están los árbitros, los asistentes, y sanciona una posición o invalida un gol que estaba en clara posición fuera de juego y no estaba respetando la regla número 11″, agregó el analista.