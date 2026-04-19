Estrella del baloncesto costarricense que fue detenido en un partido quedó en libertad

El baloncesto nacional se sacudió al darse a conocer la detención de un jugador por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. El deportista quedó en libertad.

El basquetbolista costarricense de 30 años de apellido Shedden, quien el pasado miércoles fue arrestado durante el calentamiento del partido de la Liga Superior de Baloncesto (Primera División) entre SEMEDES Heredia y ARBA San Ramón, quedó en libertad la noche del viernes, según informó la Fiscalía de Puntarenas.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas indicó que su aprehensión se dio en el marco del expediente 25-000335-0061-PE, por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Tras la indagatoria del jugador, el juez resolvió que no existían suficientes elementos de prueba, por lo que quedó en libertad sin medidas cautelares. La resolución fue apelada por la Fiscalía.

Los hechos con los que supuestamente se vinculaban al deportista ocurrieron el 10 de febrero de 2025, en las cercanías de la entrada a Barranca, en Puntarenas.

En ese ataque murió Jairo Ibáñez Golfín, mientras que otra persona sobrevivió. El Ministerio Público mantiene en reserva la identidad del herido por motivos de seguridad.

El padre del jugador escribió en su página de Facebook: “Un mensaje para mis familiares, amigos y personas que nos tienen aprecio: mi hijo no tuvo, ni tiene relación alguna con los hechos que se mencionaron; ya está en libertad y absuelto por certeza. Doy gracias a Dios, creador del universo, y a mi Señor Jesucristo”.

Más adelante continuó: “No somos perfectos, pero en mi familia hay hombres y mujeres de bien: estudiosos, deportistas, profesionales, comerciantes y activistas de la comunidad porteña. Esta situación también mostró la tremenda unión familiar que tenemos, así como a los amigos que han sido como hermanos; para ellos, mi gratitud, amor y afecto. Los amo con el corazón”.

Por su parte, el equipo SEMEDES Heredia, mediante un comunicado en sus redes sociales, indicó: “El capitán de SEMEDES Liceo de Heredia quedó libre y sin medidas. Además, no existe ningún elemento en la investigación que lo vincule con los hechos”.