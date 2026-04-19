Puro Deporte

Estrella del baloncesto costarricense que fue detenido en un partido quedó en libertad

El jugador de baloncesto costarricense quedó en libertad sin medidas cautelares

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Basket
El baloncesto nacional se sacudió al darse a conocer la detención de un jugador por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. El deportista quedó en libertad. (Wikicommons/Wikicommons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jugador de baloncestoPresuntos delitos de homicidio calificadoQuedó en libertad sin medidas cautelares
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.