Estos son los partidos de Irán en el Mundial 2026 (y todos en Estados Unidos)

La estrella retirada del baloncesto Shaquille O'Neal fue el encargado de sacar el nombre de Irán en el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre.

La Selección de Irán está clasificada a la Copa del Mundo 2026 que se realizará a mitad de año y su presencia en suelo norteamericano genera preocupación luego de los ataques de Estados Unidos e Israel de este sábado.

Los persas se clasificaron a su sétimo mundial (cuarto consecutivo) al ganar un grupo en el que estaban Uzbekistán (también clasificado), Turkmenistán y Hong Kong.

Irán tiene el siguiente calendario en el Mundial:

15 de junio ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

21 de junio ante Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

26 de junio ante Egipto en el Lumen Field de Seattle.

Esto significa que sus tres presentaciones de la ronda inicial se disputarán en Estados Unidos, su gran rival militar y político, que este 28 de febrero dirigó junto a Israel un ataque militar a gran escala de consecuencias todavía imprevisibles.

La presencia de los iraníes ya había generado conflicto, pues amenazaron con boicotear el sorteo que se realizó en Washington en diciembre, como protesta por no haber recibido algunas visas para sus funcionarios.

Finalmente, acudieron con una delegación reducida, tras la mediación de FIFA, según reportó Claro Sports en ese momento.

Los miembros de la delegación deberían recibir sus visas para el Mundial al amparo de acuerdos deportivos, pero no hay certeza de qué pasará con los aficionados que quieran ir a ver a su selección.

Irán se clasificó a siete campeonatos mundiales a partir de la edición de 1978 en Argentina. Nunca ha avanzado de la primera fase.

Su partido más famoso fue precisamente ante Estados Unidos en Francia 98, cuando se impusieron 2-1. La prensa dijo que con esa victoria, Irán había ganado su Mundial.