Estos son los partidos de Irán en el Mundial 2026 (y todos en Estados Unidos)

La Selección de Irán está clasificada para el Mundial 2026 y sus tres partidos serán en Estados Unidos, país que los atacó militarmente junto a Israel

Por Fanny Tayver Marín
La estrella retirada del baloncesto Shaquille O'Neal fue el encargado de sacar el nombre de Irán en el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre.
La estrella retirada del baloncesto Shaquille O'Neal fue el encargado de sacar el nombre de Irán en el sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington en diciembre. (POOL/Getty Images via AFP)







