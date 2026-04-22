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Estos son los mejores equipos de Costa Rica según el ranking de Concacaf 2026

Concacaf actualizó su ranking y varios clubes costarricenses destacaron en la región. Conozca quién lidera la lista, qué equipos subieron posiciones y cómo queda el país en el panorama internacional

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Por Silvia Ureña Corrales
Concacaf reveló su nuevo ranking. Alajuelense lidera a Costa Rica con diez clubes en el Top 100 regional.
Concacaf reveló su nuevo ranking. Alajuelense lidera a Costa Rica con diez clubes en el Top 100 regional. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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