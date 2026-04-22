Estos son los mejores equipos de Costa Rica según el ranking de Concacaf 2026

Concacaf reveló su nuevo ranking. Alajuelense lidera a Costa Rica con diez clubes en el Top 100 regional.

Los clubes costarricenses se ubicaron dentro de los primeros 100 del Ranking de Clubes de Concacaf (CCR) tras la actualización divulgada luego de los cuartos de final de la Copa de Campeones 2026. El listado confirmó la presencia de diez equipos nacionales, con Alajuelense como el mejor posicionado en el puesto 37 de la región.

La actualización tiene como corte el 20 de abril de 2026 y refleja el rendimiento en competencias oficiales como ligas nacionales, torneos regionales y la propia Copa de Campeones. En ese contexto, Herediano (44) y Deportivo Saprissa (47) completaron el grupo de los tres mejores clubes del país.

Cartaginés descendió al puesto 60, mientras que AD Municipal Liberia avanzó hasta la posición 65.

En el caso de la parte baja del grupo nacional se encuentran Guadalupe FC (96) y AD Municipal Pérez Zeledón (98).

Posición Equipo Puntos 37 Alajuelense 1.157 44 CS Herediano 1.144 47 Deportivo Saprissa 1.140 60 CS Cartaginés 1.102 65 AD Municipal Liberia 1.083 77 Sporting FC 1.066 83 Puntarenas FC 1.060 85 AD San Carlos 1.058 96 Guadalupe FC 1.047 98 AD Municipal Pérez Zeledón 1.046

A nivel general, el ranking situó a los cuatro semifinalistas de la Copa de Campeones en los primeros puestos, con Deportivo Toluca FC en el primer lugar después de ascender cinco lugares del listado, seguido por Los Angeles FC, Nashville SC y Tigres UANL.

El sistema de clasificación de Concacaf asigna puntos según resultados acumulados, lo que convierte este listado en un indicador del rendimiento regional y una referencia para futuras competiciones internacionales.