Estos son los mejores clubes de Centroamérica, según Concacaf

Alajuelense encabeza el ranking centroamericano de Concacaf, seguido por Herediano. Saprissa también figura en el top 5 regional

Alajuelense encabeza el ranking de clubes de Centroamérica elaborado por Concacaf, de acuerdo con la actualización publicada el 1 de junio de 2026. El equipo costarricense supera a Herediano, Olimpia de Honduras y Municipal de Guatemala en la clasificación regional.

La actualización confirma además el protagonismo de los clubes costarricenses en la región. Herediano ocupa la segunda posición centroamericana y Saprissa aparece en el quinto lugar, lo que permite a Costa Rica colocar tres equipos dentro de los cinco mejores del área.

El top 10 regional está integrado por clubes de seis países distintos. Honduras aporta dos representantes entre los primeros lugares con Olimpia y Motagua, mientras Guatemala aparece con Municipal y Antigua. Panamá por Plaza Amador.

El ranking de Concacaf evalúa el rendimiento de los clubes en competiciones nacionales e internacionales organizadas por la confederación y sirve como referencia para medir el desempeño de los equipos de la región.

Los 10 mejores clubes de Centroamérica

Posición Club Puntos 1 Alajuelense (Costa Rica) 1.155 2 CS Herediano (Costa Rica) 1.151 3 Club Olimpia (Honduras) 1.149 4 CSD Municipal (Guatemala) 1.147 5 Deportivo Saprissa (Costa Rica) 1.143 6 CD Plaza Amador (Panamá) 1.120 7 Antigua GFC (Guatemala) 1.117 8 FC Motagua (Honduras) 1.110 9 Club Xelajú M.C. (Guatemala) 1.108 10 CS Cartaginés (Costa Rica) 1.104

Fuente: Ranking de Clubes Concacaf, actualización al 25 de mayo de 2026.