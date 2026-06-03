Puro Deporte

Estos son los mejores clubes de Centroamérica, según Concacaf

El ranking de Concacaf revela cuáles son los equipos con mejor rendimiento en Centroamérica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Alajuelense encabeza el ranking centroamericano de Concacaf, seguido por Herediano. Saprissa también figura en el top 5 regional
Alajuelense encabeza el ranking centroamericano de Concacaf, seguido por Herediano. Saprissa también figura en el top 5 regional (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCConcacafCentroamérica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.