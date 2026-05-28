Puro Deporte

Alajuelense se mantiene como el club de Centroamérica mejor ubicado en el ranking de Concacaf

Alajuelense volvió a liderar a los clubes centroamericanos en la actualización más reciente de Concacaf, mientras varios equipos ticos se mantienen entre los mejores de la región

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Por Silvia Ureña Corrales
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense encabeza a los clubes centroamericanos en la más reciente actualización de Concacaf. (John Duran/John Durán)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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