Alajuelense se mantiene como el club de Centroamérica mejor ubicado en el ranking de Concacaf

Alajuelense encabeza a los clubes centroamericanos en la más reciente actualización de Concacaf.

A pesar de quedar fuera de la segunda fase del torneo nacional, Alajuelense cerró mayo de 2026 como el club costarricense y centroamericano mejor posicionado en el ranking de clubes de Concacaf, según la actualización publicada por el organismo regional.

El equipo rojinegro alcanzó 1.155 puntos y se colocó en el espacio 39 de la lista por encima de clubes como Herediano, Saprissa y Cartaginés.

Herediano aparece con 1.151 puntos, mientras Saprissa registra 1.143.

El índice de Concacaf toma en cuenta el rendimiento de los clubes en competiciones regionales y torneos locales para definir la puntuación de cada equipo.

Además de los tres clubes tradicionales, otros equipos nacionales figuran dentro de los primeros 100 puestos del área. Cartaginés ocupa la posición 60, seguido por Municipal Liberia, Sporting FC, Puntarenas FC, San Carlos, Pérez Zeledón y Guadalupe FC.

La actualización fue publicada con corte al 25 de mayo de 2026. La ubicación en el ranking sirvió como referencia para la distribución de los equipos antes del sorteo de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

Los clubes costarricenses quedaron distribuidos en los cuatro grupos de la Copa Centroamericana. Alajuelense integrará el Grupo A, en el Grupo B estará Herediano. Por su parte, Saprissa competirá en el Grupo C y finalmente, Cartaginés quedó ubicado en el Grupo D.

Así quedaron los equipos ticos en el ranking de la Concacaf