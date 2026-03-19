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Estos son los cinco costarricenses que llamó Nicaragua para el amistoso ante Rusia

El técnico Otoniel Olivas llamó a cinco jugadores nacidos en Costa Rica para enfrentar en un partido amistoso a Rusia

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Por Juan Diego Villarreal
Jefferson Rivera inició su carrera en Limón FC, antes de jugar para el Municipal Grecia y el Pérez Zeledón, donde milita actualmente. (Jose Cordero)







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Adonis PinedaJefferson RiveraSelección de NicaraguaAmistoso ante Rusia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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