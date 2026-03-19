Estos son los cinco costarricenses que llamó Nicaragua para el amistoso ante Rusia

Jefferson Rivera inició su carrera en Limón FC, antes de jugar para el Municipal Grecia y el Pérez Zeledón, donde milita actualmente.

La nueva era de la Selección Nacional de fútbol de Nicaragua, bajo el mando del técnico Otoniel Olivas, inició con el llamado de cinco jugadores costarricenses que tienen doble nacionalidad.

El estratega pinolero convocó a los tico-nicaragüenses para el duelo ante Rusia, el próximo 27 de marzo, en la ciudad de Krasnodar.

Otoniel Olivas sorprendió al llamar al primer microciclo de la selección nicaragüense al exportero de Saprissa y Cartaginés, Darryl Parker, quien actualmente milita en el Real Estelí de Nicaragua.

Al guardameta se unieron los defensores Cristian Reyes, del Municipal Liberia, y Juan Luis Pérez, quien actualmente se desempeña en el Inter San Carlos de la Liga de Ascenso. Ambos estuvieron en el anterior proceso del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

Además, recibió su primera convocatoria el guardameta de Puntarenas, Adonis Pineda, quien fue mundialista en la Copa Mundial Sub-20 de 2017 en Corea del Sur. Al no haber jugado ningún partido con la Selección mayor de Costa Rica, no tiene problemas para integrarse a la escuadra pinolera.

Finalmente, Olivas, quien está de manera interina, dio la sorpresa con el llamado del lateral limonense Jefferson Rivera, inició su carrera en Limón FC, antes de jugar para el Municipal Grecia y el Pérez Zeledón, donde milita actualmente.

Tanto Parker, Reyes, Pérez, como Pineda y Rivera nacieron en Costa Rica, pero tienen familiares nicaragüenses, lo que facilita su nacionalización para jugar con la escuadra azul y blanco.

El segundo microciclo de la Selección de Nicaragua comenzará el próximo lunes 23 de marzo y, en total, fueron convocados 26 jugadores.

En la lista también se encuentra Bancy Hernández, del Deportivo Saprissa, aunque es duda por lesión, y otros conocidos de la afición costarricense, como el exsaprissista Byron Bonilla y Juan Barrera, quienes forman parte del Real Estelí de Nicaragua.