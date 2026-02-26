Estos son los castigos del Tribunal Disciplinario luego de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026

La octava jornada del Torneo Clausura 2026 dejó castigos para cinco equipos por parte del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Estas son las sanciones, las cuales incluyen a un jugador de Alajuelense tras el clásico ante Saprissa.

Liga Deportiva Alajuelense

Sancionar al jugador Aarón Salazar Arias con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000, de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas dentro de un mismo partido.

Sporting FC

Sancionar al jugador Jefry Antonio Valverde Rojas con tres partidos de suspensión y una multa de ¢300.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave sin estar en disputa el balón.

Sancionar al club con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Ariel Román Soto González con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al equipo con una multa de ¢750.000 de conformidad con el artículo 32 Bis al ser la segunda vez en la temporada que el club que incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Guadalupe FC

Sancionar al jugador Tristán Demetrius con dos partidos de suspensión y una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez que golpea a un adversario de cualquier manera mediante el juego brusco grave.

AD San Carlos

Sancionar al club con una multa de ¢500.000 de conformidad con el artículo 32 Bis al ser la primera vez en la temporada que el equipo que incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.