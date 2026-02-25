El castigo que dejó el clásico entre Saprissa y Alajuelense

Todavía quedaba algo pendiente de conocer tras el polémico clásico en el que Saprissa le ganó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense, en la octava fecha del Torneo de Clausura 2026.

Lo que faltaba era que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dictara las sanciones de la jornada y en lo que respecta al clásico solo hubo un castigo.

“Sancionar al jugador Aarón Salazar Arias con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000, de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas dentro de un mismo partido”, se lee en el comunicado del Tribunal Disciplinario, difundido por la Fedefútbol.

Aunque el duelo entre Saprissa y Alajuelense fue el partido más controversial no solo de esta fecha, sino en lo que respecta a los últimos clásicos, también hubo otros encuentros en los que se dictaron sanciones.

Otros castigos de la jornada 8 del Torneo de Clausura 2026

Sporting FC

Sancionar al jugador Jefry Antonio Valverde Rojas con tres partidos de suspensión y una multa de ¢300.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave sin estar en disputa el balón.

Sancionar al club con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Ariel Román Soto González con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al equipo con una multa de ¢750.000 de conformidad con el artículo 32 Bis al ser la segunda vez en la temporada que el club que incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Guadalupe FC

Sancionar al jugador Tristán Demetrius con dos partidos de suspensión y una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez que golpea a un adversario de cualquier manera mediante el juego brusco grave.

AD San Carlos

Sancionar al club con una multa de ¢500.000 de conformidad con el artículo 32 Bis al ser la primera vez en la temporada que el equipo que incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.