Puro Deporte

Estos son los 37 árbitros de Costa Rica que recibieron el Gafete FIFA: vea la lista completa

Federación Costarricense de Fútbol anunció los árbitros internacionales en diferentes modalidades, como fútbol 11, sala y playa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Estos son algunos de los árbitros que recibieron su Gafete FIFA en la Federación Costarricense de Fútbol, con lo cual podrán arbitrar partidos y torneos internacionales.
Estos son algunos de los árbitros que recibieron su Gafete FIFA en la Federación Costarricense de Fútbol, con lo cual podrán arbitrar partidos y torneos internacionales. (Fedefútbol/Fedefútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Federación Costarricense de FútbolArbitrajeGafete FIFA
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.