Estos son los 37 árbitros de Costa Rica que recibieron el Gafete FIFA: vea la lista completa

La Federación Costarricense de Fútbol anunció la lista de 37 árbitros que recibieron Gafete FIFA para este año y así quedan habilitados para dirigir partidos internacionales.
La lista incluye todas las modalidades: fútbol 11, sala, playa y femenino.
Hay tres réferis que obtuvieron doble gafete, para dirigir en cancha y también en la sala de Videoarbitraje (VAR). Ellos son Marianela Araya, Benjamín Pineda y Steven Madrigal.
La ceremonia de entrega se realizó el pasado lunes 19 de enero por la noche, y estuvo encabezada por el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto.
Los árbitros deben someterse a pruebas físicas y técnicas para obtener esta distinción, que se renueva cada año.
Fútbol Playa
1. Jonathan Hernández Ávila
2. Luis Enrique Torres Quirós
3. Luis Diego Arostegui
Futsal
1. Diego Molina
2. Josué Molina Ramírez
3. Andy León Ureña
4. Marco Azofeifa Monge
5. Yeraldin Araya Chaves
6. Kimberly Valverde Delgado
Asistente de Video (VAR)
1. Benjamín Pineda Ávila
2. Marianela Araya Cruz
3. Jesús Montero Fuentes
4. Anthony Bravo Quirós
5.Steven Madrigal Fallas
6. Yazid Monge Acuña
Árbitros Asistentes Fútbol 11
1. Juan Carlos Mora Araya
2. Andrés Arrieta Barrantes
3. William Chow Barrios
4. Víctor Ramírez Fonseca
5. Carlos Fernández Castro
6. Diego Salazar Arias
7. Luis Granados Caldera
8. Danny Sojo Montenegro
9. Félix Quesada Ávalos
10. Jeriel Valverde Díaz
11. Kimberly Moreira Rojas
12. Kindria Agüero Ruiz
13. Gabriela Jiménez Zúñiga
14. Nelly Alvarado Quirós
Árbitros Centrales Fútbol 11
1. Juan Gabriel Calderón Pérez
2. Keylor Herrera Villalobos
3. David Gómez Araya
4. Josué Ugalde Aguilar
5. Benjamín Pineda Ávila
6. Marianela Araya Cruz
7. Steven Madrigal Fallas
8. Pablo Camacho Espinoza
9. Brayan Cruz Miranda
10. Deily Gómez Espinoza
11. Saphire Stockman Pratt