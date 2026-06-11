Estos son los récords de las Copas del Mundo que se podrían romper en este Mundial 2026

La estrella argentina, Lionel Messi, puede alcanzar el récord de goleo histórico en las Copas del Mundo.

La historia de las Copas del Mundo está llena de anécdotas y récords inolvidables. A lo largo de sus 22 ediciones, desde 1930, cuando Uruguay levantó por primera vez la Copa Jules Rimet, hasta Catar 2022, conquistada por Argentina, se han escrito páginas memorables en el fútbol mundial.

Algunas marcas han sido superadas con el paso del tiempo, mientras que otras permanecen vigentes y parecen difíciles de igualar.

Sin duda, la Copa del Mundo de 2026, con la participación de 48 selecciones y 104 partidos, se presenta como una gran oportunidad para establecer nuevos récords. Sin embargo, solo el tiempo dirá cuáles permanecerán intactos y cuáles pasarán a la historia.

Máximo goleador histórico

El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador histórico de los mundiales con 16 anotaciones. Alcanzó esta cifra durante sus participaciones en las Copas del Mundo de 2002, 2006, 2010 y 2014. Disputó 24 partidos y además registró dos asistencias.

El argentino Lionel Messi sumó 13 tantos en cinco mundiales y francés Kylian Mbappé 12, en dos Copas del Mundo y podrían superar al teutón.

Máximo goleador en una sola edición

El francés Just Fontaine posee el récord de más goles en una sola Copa del Mundo, al anotar 13 tantos en Suecia 1958. Logró esta histórica marca en apenas seis partidos; para esta edición el camino hacia el título son ocho juegos.

El gol más rápido de los mundiales

La historia registra al delantero turco Hakan Şükür, quien anotó a los 10,8 segundos de iniciado el encuentro entre Turquía y Corea del Sur, disputado el 29 de junio de 2002 por el tercer lugar del torneo.

El jugador más joven en los mundiales

El delantero Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, es el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo. Debutó con 17 años y 41 días. Participó únicamente en un Mundial y se retiró del fútbol a los 26 años debido a una lesión de rodilla. Nadie podrá quitarle ese récord esta vez.

El francés Kylian Mbappé buscará llegar a su tercera final consecutiva, en las Copa del Mundo. (La Nación/AFP)

Anotar en varias finales

El francés Kylian Mbappé podría superar al brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, y al alemán Paul Breitner, en la Copa del Mundo de 2026.

Si Francia alcanza la final y Mbappé logra anotar, establecería una marca única, ya que anotó en las finales de Rusia 2018 y Catar 2022, igualando a Pelé, quien anotó en Suecia 1958 y México 1970. Además, el francés lo conseguiría en tres mundiales consecutivos.

A ellos se une el alemán Paul Breitner quien marcó en las Copas del Mundo de Alemania 1974 y España 82.

La mayor goleada en un Mundial

Hungría protagonizó la mayor goleada en la historia de los mundiales al derrotar 10-1 a El Salvador el 15 de junio de 1982. Un Mundial con 48 países abre la puerta a participantes menos calificados que podrían “amenazar” ese récord.

Triplete en menos tiempo

El húngaro László Kiss ingresó como suplente en el segundo tiempo del partido entre Hungría y El Salvador de 1982 y anotó un triplete en apenas siete minutos durante la goleada de 10-1. Con ello se convirtió también en el suplente que más goles ha marcado en un mismo partido mundialista.

Triplete en mundiales consecutivos

El argentino Gabriel Omar Batistuta es el único futbolista que ha anotado un triplete en dos Copas del Mundo diferentes. En Estados Unidos 1994 marcó tres goles ante Grecia en la fase de grupos y, cuatro años después, en Francia 1998, repitió la hazaña frente a Jamaica.

Goles en seis mundiales

Cristiano Ronaldo es sinónimo de gol y en la Copa del Mundo de 2026 buscará convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes del torneo. El portugués ha anotado al menos un gol en cada uno de los cinco mundiales que ha disputado desde Alemania 2006. En total suma ocho anotaciones.

Messi también sumará su sexto Mundial, pero solo anotó en cuatro de los cinco anteriores, pues se fue en blanco en Sudáfrica 2010.

El Mundial con más anotaciones

La Copa del Mundo de Catar 2022 es la edición con mayor cantidad de goles, al registrar 172 anotaciones en 64 partidos. Por el contrario, los torneos de Uruguay 1930 e Italia 1934 son los que contabilizan la menor cifra, con 70 goles cada uno.

Más goles de un solo jugador en un partido

El ruso Oleg Salenko posee el récord de más goles anotados por un futbolista en un solo partido mundialista. En Estados Unidos 1994 marcó cinco tantos en la victoria de Rusia por 6-1 sobre Camerún. El encuentro se disputó el 28 de junio de 1994 en el Stanford Stadium.