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Estos son los récords de las Copas del Mundo que se podrían romper en este Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 podría dejar atrás varios récords históricos al concluir el torneo

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Por Juan Diego Villarreal
La estrella argentina, Lionel Messi, puede alcanzar el récord de goleo histórico en las Copas del Mundo. (LUIS ROBAYO/AFP)







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Mundial 2026Récord históricosLionel Messi
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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