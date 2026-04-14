Estos datos hay que verlos: así le va a Alajuelense en casa ante Saprissa y Puntarenas, y de visita contra Liberia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros y Pablo Arboine podrían tener un nuevo duelo el próximo domingo, en el clásico del domingo entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Si usted le echa un vistazo a la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2025 encontrará a Liga Deportiva Alajuelense fuera de zona de clasificación. Sin embargo, a lo interno del cuadro rojinegro lo dicen una y otra vez: dependen de ellos mismos.

Eso porque si los manudos ganan los tres partidos que le restan en este cierre de la fase regular, visarán su boleto a semifinales. También podrían darse combinaciones de resultados que les permita salirse con la suya, o fracasar en el intento.

“Sabemos que todos los partidos que nos quedan son finales y esperamos ganarlas. Venimos de un gane que da mucha confianza. El equipo se enfocó en el orden, en la solidez defensiva y sabemos que este es el camino, porque dependemos de nosotros”, comentó el delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

¿Qué partidos le quedan a la Liga? Estos tres duelos decisivos empiezan el domingo 19 de abril con el clásico nacional. Ese día, Alajuelense recibirá a Saprissa a las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Después de eso, el cuadro rojinegro será local el jueves 23 de abril a las 8 p. m.; mientras que tres días después, la Liga visitará a Liberia.

¿Cómo le va a Alajuelense ante esos rivales? Aunque cada partido siempre se convierte en una historia distinta, si se echa el casete atrás resulta que la Liga no pierde un clásico como local por campeonato nacional desde el 2 de abril de 2023.

Últimos diez clásicos con la Liga de local en campeonato nacional

- 20 de diciembre de 2025, la Liga ganó 3-1.

- 19 de octubre de 2025, la Liga ganó 2-0.

- 21 de mayo de 2025, la Liga ganó 1-0.

- 21 de abril de 2025, empate 1-1.

- 1.° de setiembre de 2024, empate 1-1.

- 22 de mayo de 2024, la Liga ganó 1-0.

- 20 de abril de 2024, empate 2-2.

- 3 de setiembre de 2023, la Liga ganó 2-1.

- 25 de mayo de 2023, la Liga ganó 1-0.

- 18 de mayo de 2023, la Liga ganó 3-0.

Ante Puntarenas, a Alajuelense suele irle bien siendo anfitrión y el equipo de Óscar Ramírez procurará que esta vez continúe esa tendencia, porque lo necesita más que nunca.

Últimos 10 partidos de la Liga como local contra Puntarenas en campeonato nacional

- 26 de setiembre de 2025, empate 2-2.

- 14 de mayo de 2025, la Liga ganó 1-0.

- 28 de febrero de 2025, empate 0-0.

- 23 de noviembre de 2024, la Liga ganó 4-0.

- 8 de febrero de 2024, la Liga ganó 3-2.

- 16 de setiembre de 2023, la Liga ganó 2-0.

- 30 de abril de 2023, la Liga ganó 4-0.

- 26 de enero de 2014, la Liga ganó 3-0.

- 17 de octubre de 2013, Puntarenas ganó a domicilio por 0-1.

- 28 de abril de 2013, la Liga ganó 2-0.

Los antecedentes indican que lo mismo pasa cuando Alajuelense visita a Liberia por campeonato nacional.

Hay que recordar que en su última visita al conjunto de José Saturnino Cardozo, los rojinegros sufrieron la eliminación en el Torneo de Copa.

Últimos 10 partidos de la Liga de visita ante Liberia en campeonato nacional

- 10 de diciembre de 2025, empate 1-1.

- 2 de noviembre de 2025, la Liga ganó 1-4.

- 14 de enero de 2025, la Liga ganó 1-3.

- 24 de julio de 2024, la Liga ganó 1-2.

- 26 de marzo de 2024, la Liga ganó 0-4.

- 1.° de octubre de 2023, empate 3-3.

- 21 de marzo de 2018, la Liga ganó 1-3.

- 10 de setiembre de 2017, la Liga ganó 0-2.

- 18 de enero de 2017, Liberia ganó 1-0.

- 25 de setiembre de 2016, la Liga ganó 0-1.

En la Liga no tienen una bolita de cristal, pero sí están convencidos de que todos quieren lograr ese boleto a las semifinales.

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