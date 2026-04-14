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Estos datos hay que verlos: así le va a Alajuelense en casa ante Saprissa y Puntarenas, y de visita contra Liberia

Liga Deportiva Alajuelense se alista para lo que los rojinegros catalogan como tres ‘finales’

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Ronaldo Cisneros y Pablo Arboine podrían tener un nuevo duelo el próximo domingo, en el clásico del domingo entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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