Esto fue lo que lamentó Óscar ‘Macho’ Ramírez en el debut de Alajuelense

Óscar Ramírez aseguró que el Torneo de Clausura 2026 no será fácil.

Liga Deportiva Alajuelense empató 2-2 contra el Municipal Liberia, en la primera jornada del Torneo de Clausura 2026. Después de la conferencia de prensa de José Saturnino Cardozo, siguió el turno de Óscar Ramírez.

¿Qué dijo el “Macho”? Claramente, el liguismo quería una victoria, pero no fue así.

“Nosotros tenemos poco espacio, al competir en dos torneos en el semestre pasado, lidiar con eso y lo que se obtuvo es complejo, dar espacio y volver a la efervescencia. Hay ventaja de los equipos que no lograron clasificar y lo sentimos en los primeros 25 minutos”, expresó Óscar Ramírez.

Dijo que los liguistas deben saber que están en esa pequeña transición y que estos primeros partidos son complejos, tan seguidos. Ahora el “Macho” se ocupa en que su equipo agarre ritmo.

Además, el estratega rojinegro lamentó que la Liga no sostuvo la ventaja en dos ocasiones y que encajó dos anotaciones en reposición, antes del descanso y cuando ya el partido estaba en el alargue.

- ¿Cuándo cree que su equipo alcanzará ritmo?

- Es un proceso de ritmo, entre más partidos juguemos agarraremos eso. Liberia nos lleva dos semanas de preparación, otros nos llevan cuatro semanas. Era una olla de presión, hay que descompresionarnos de todo, de los torneos, del descanso, de bajar la fuerza y estos partidos nos ayudarán, pero el tema es la puntuación.

- ¿Tendrán otra contratación?

- Eso es de Carlos Vela, ustedes saben lo que andamos buscando. Pero no hay información de eso todavía.

