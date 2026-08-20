Esto dijo Wílmer López tras el clásico entre Alajuelense y Saprissa

Con este gol de Priscilla Barrientos se resolvió el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF.

Liga Deportiva Alajuelense ganó el clásico femenino por 1-0 contra Saprissa FF, con un gol de Priscilla Barrientos y Wílmer López fue muy claro.

“Fue un buen gane, el equipo hizo las cosas muy bien, controlamos el juego, tuvimos las opciones y yo creo que ellas con costos si acaso una opción por ahí y no de peligro.

”El partido lo manejamos nosotras, tuvimos claridad en el juego, llegamos, tuvimos un par de opciones más, pero yo creo que el 1-0 nos alcanza para llevarnos los tres puntos y meternos en la pelea por el primer lugar”, analizó Wílmer López en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Liga.

Después de este triunfo contra las campeonas nacionales en el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuelense visitará a Dimas Escazú en su próximo encuentro.

“Vamos a una cancha difícil, Escazú siempre es una cancha muy difícil, pero ya vamos enrumbadas para ir por ese primer lugar. Para alcanzarlo tenemos que ganarle a todos los equipos, en su casa, en la nuestra, así que yo creo que de esto se trata el fútbol, de ir siempre con la mentalidad de buscar los tres puntos”, citó Wílmer López.

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