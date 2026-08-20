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Esto dijo Wílmer López tras el clásico entre Alajuelense y Saprissa

De paso, Wílmer López se refirió al próximo partido de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
19/08/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por la jornada tres de la liga femenina en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Con este gol de Priscilla Barrientos se resolvió el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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