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Esto dijo Ismael Rescalvo ante la dura derrota de Alajuelense contra Firpo en la Copa Centroamericana

Ismael Rescalvo fue muy claro en la rueda de prensa posterior al triunfo de Luis Ángel Firpo ante Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo no puso ningún tipo de excusa en la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Luis Ángel Firpo en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Ismael Rescalvo no puso ningún tipo de excusa en la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Luis Ángel Firpo en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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