Esto dijo Ismael Rescalvo ante la dura derrota de Alajuelense contra Firpo en la Copa Centroamericana

Ismael Rescalvo no puso ningún tipo de excusa en la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Luis Ángel Firpo en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense perdió 1-0 en El Salvador contra Firpo y se complicó la existencia en el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf, aunque Ismael Rescalvo trata de ser optimista, al decir que los rojinegros dependen de sí mismos.

“El resultado de hoy es consecuencia de lo visto, ¿no? El rival puso más ganas que nosotros. Sobre todo, especialmente en primer tiempo, nos vimos superados. Hicimos un mal partido, especialmente en primer tiempo”, expresó Ismael Rescalvo en la rueda de prensa.

Añadió que en la segunda parte, los rojinegros intentaron recomponer algunas situaciones y que se pudo ver un equipo con más energía, con más actitud.

“Y se vio un equipo que compitió mejor, pero que no nos alcanzó. Y bueno, ahora tenemos que ganar en casa para llegar al objetivo”, afirmó.

- Aparte de las ganas, también está el fútbol. Y Alajuelense también se vio superado por tema de fútbol. ¿Qué opina la respecto?

- Sí, en ganas, en fútbol, en carácter, en ambición, nos vimos superados claramente y no hay excusas. Tenemos que hacer autocrítica y ya pensar en el domingo, que es el partido más importante que tenemos ahora, que es el siguiente. Y que este partido de este jueves, esta derrota, nos sirva para saber el camino que no debemos de coger.

- ¿Le genera preocupación el hecho de que su equipo tuvo tan poco volumen de ofensiva, a pesar de que, de alguna manera, tiró toda la carne en el asador, por decirlo de alguna manera?

- Sí, es el partido en el que nos hemos sentido superados por el rival, principalmente el primer tiempo, que nos costó, entramos muy fríos al partido, nos costó muchísimo ganar duelos, las segundas pelotas no ganábamos ninguna. Y claro, al final la calidad no puede imponerse si no tienes el balón. Si no tienes el balón no puedes atacar, no puedes sacar el talento del equipo.

”Y eso es lo que nos pasó, principalmente en el primer tiempo, que, como decía anteriormente, se notó que había un rival que quería ganar y nosotros queríamos esperar a ver qué pasaba. Entonces, al final, pasó lo que tenía que pasar, que el equipo que jugó mejor y puso más ímpetu, ganó el partido”.

- ¿Qué le faltó a Alajuelense y por qué despertó hasta el segundo tiempo?

- Entramos mal al partido. Lo mejor que pudimos llevar al primer tiempo fue el resultado, porque podíamos haber encajado un gol más. Nos fuimos con un resultado corto y eso nos permitió intentar meternos mejor en la segunda parte. Entramos mejor, pudimos atacar mejor a través de las segundas jugadas en el área, con algunos centros, con llegadas peligrosas. No pudimos concretar y, bueno, hay que levantarse, que el domingo tenemos un partido muy importante.

- ¿Qué lectura hace de que el grupo A se puso con tres equipos con seis puntos? Firpo, Plaza Amador y Alajuelense...

- Sabíamos, lo habíamos comentado estos días con la plantilla, que es un grupo muy abierto, donde se ha mostrado una gran igualdad. Y, bueno, no queremos haber llegado a esta última jornada jugando la clasificación, pero dependemos de nosotros, tenemos que ganar en casa y apuntar a la clasificación.

- ¿Qué piensa de que se juegan la permanencia en la Copa Centroamericana contra Plaza Amador?

- Sí, sí, es un partido definitorio y tenemos que poner lo que no pusimos hoy. A partir de ahí, pues, tendremos más opciones de ganar, sin duda.

- ¿Su equipo llegaba sobrado para este partido? ¿Qué analiza del Firpo?

- Bueno, al final, fútbol es fútbol. El rival fue mejor que nosotros. Aceptamos la derrota y entendemos que cuando no mostramos nuestro mejor nivel, que veníamos jugando muy bien los últimos partidos con unas victorias muy seguidas y jugando bien, hoy nos tocó perder y perdimos de una manera que no queríamos perder.

”Se puede perder de muchas maneras. Todo nos dolió la manera que perdimos. No pusimos el corazón, ni la entrega, ni defendimos al club como debíamos. Al final eso es lo que a nosotros nos duele, esta derrota. Pero como digo, al final hay que hacer los análisis pertinentes, la autocrítica y levantar la cabeza que ya en tres días tenemos un partido más y, a partir de ahí, enfocarnos en el día a día”.

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