Esto dijo Amarini Villatoro luego de la participación de Cartaginés en ‘Concachampions’

Amarini Villatoro contó parte de lo que ha conversado con los jugadores de Cartaginés.

Cartaginés aguantó hasta donde pudo y se despidió de la Copa de Campeones de Concacaf con las botas puestas, al perder 2-0 contra Vancouver Whitecaps en Canadá.

- ¿Qué le pareció el juego?

- El partido fue difícil para nosotros, logramos sufrir y soportar la primera parte que nos mantuvo en competencia. Con el 1-0 sabíamos que estábamos cerca por el gol de visita y tuvimos dos aproximaciones, abrimos espacios y el 2-0 mató la serie. Tratamos de competir y es complicado.

- ¿Esta es la realidad futbolística?

- Estoy orgulloso del grupo que hizo un esfuerzo máximo. Y el rival es el subcampeón actual de la competición y el subcampeón de la MLS. La diferencia en calidad individual es notoria.

”El reto está en que como institución esto se vuelva habitual, de estar acá, entonces a hacer los méritos en el campeonato local y en la Copa Centroamericana para estar acá. Esto lo vemos como un aprendizaje, si el equipo logra seguir compitiendo en estos torneos”.

- Ahora siguen en el campeonato local y tienen que ser constantes para volver al plano internacional. ¿Cómo se encaminan para esto?

- Hablamos, la concentración en táctica fija que nos ha costado, tenemos que mejorar. El dominio del rival fue notorio. En el torneo local, para ser constantes acá, hay que clasificar y pelear el título, pelear el primer lugar, mantenernos en las posiciones de arriba y en la Copa Centroamericana lograr estar entre los seis mejores. Se vuelve difícil, porque todos los clubes aspiran a venir a esta competición.

- ¿Cómo queda el equipo?

- Lo que nos preocupa es la recuperación de algunos jugadores por la seguidilla de partidos que nos acarrea ciertas molestias. Es importante rotar, tienen que aprovechar la oportunidad y no es excusa, tenemos que ir a competir a San Carlos. Ahora nos enfocamos en la recuperación.

- La defensa lo hizo bien en Cartago y en los primeros 60 minutos en Canadá. ¿Por qué eso cuesta a veces en el torneo local?

- En cuanto a la defensa, en el torneo nacional nos han costado los inicios del partido, pero el equipo lleva ocho juegos y en la mitad dejamos el arco en cero. Y en esta serie fuimos fuertes en 150 minutos y nos anotan en una jugada de táctica fija y el equipo tiene que mejorar esa parte. En estos partidos que intentamos mantener el bloque cerrado, al final abrieron por esa parte.

Thomas Müller se trajo abajo los planes de Cartaginés en la Copa de Campeones de Concacaf. (ALI ARABPOUR/Concacaf.com)

- ¿Qué se tiene que cambiar para competir más?

- La constancia, ahora solo hay dos equipos ticos en Concachampions y son cuatro equipos que clasifican a la Copa Centroamericana y si quieres crecer deberías ser dominante en tu área, poner los pies en la tierra y saber que en los últimos años, la Copa Centroamericana no ha sido fácil.

”Ahora estamos en esta situación y me interesa esa constancia que me permita mejorar. Lo primero es llegar a la Copa Centroamericana y hacerlo bien.

”Nos topamos con la mala fortuna de enfrentarnos al segundo rival más fuerte. Hasta eso influye, el sorteo, porque con otro rival se puede tener más condicionantes para lograr la hazaña”.