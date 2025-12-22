Esto dijo Alexandre Guimaraes al ver a Alajuelense campeón

Liga Deportiva Alajuelense vivió una noche mágica el 20 de diciembre, al proclamarse campeón del Torneo de Apertura 2025.

Alexandre Guimaraes estuvo presente en el Estadio Alejandro Morera Soto y fue testigo de cómo su hijo, Celso Borges, cumplió su sueño de ser campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense.

El papá estaba convencido de que lo lograría y cuando se dio, sintió una gran alegría, por Celso, pero también por ese proyecto de la Liga, del que fue parte.

“Ya le tocaba ser campeón acá con Alajuelense y me alegro mucho porque conozco el esfuerzo que esta institución ha hecho, en donde él además, siendo el capitán, pues obviamente a nosotros como familia nos enorgullece mucho”, declaró Alexandre Guimaraes en Fanatikos.

A Guima lo entrevistaron en el propio Morera Soto, donde un año antes a él le tocó levantar del piso a Celso en una imagen muy humana, que queda para el recuerdo de una vivencia dura para padre e hijo a través del fútbol.

Dirigir a Celso Borges en Liga Deportiva Alajuelense fue algo más que especial para Alexandre Guimaraes. (Instagram Celso Borges/Fotografía)

Pero esta vez, el desenlace de la historia fue distinto y el exentrenador de la Liga cree que el desenlace de este diciembre no es el resultado de solamente los últimos meses.

“Alajuelense estaba haciendo las cosas bien no solo este semestre, lo hizo el semestre anterior, también el semestre tras anterior, lo hizo cuando (Andrés) Carevic estuvo acá.

”Así que no es solo una cosa de este semestre. Obviamente, era un objetivo que al alcanzarse, para mí lo que ratifica es que están haciendo las cosas muy bien”, manifestó Alexandre Guimaraes.

