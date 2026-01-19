Esto dicen en Colombia de Ricardo Márquez, el nuevo delantero de Cartaginés

Desde la llegada de Amarini Villatoro al banquillo del Club Sport Cartaginés, los brumosos registran la contratación de tres futbolistas extranjeros.

Primero anunciaron al argentino Enzo Fernández, luego al chileño Juan Carlos Gaete y a finales de semana dio a conocer la llegada del delantero colombiano Ricardo Márquez.

De ellos, todavía no ha actuado ninguno, pues el equipo de la Vieja Metrópoli se encuentra en proceso de obtener los permisos de trabajo, tanto de los futbolistas como del entrenador y sus asistentes.

¿Qué se sabe de Ricardo Márquez? Mariano Olsen, periodista argentino radicado en Colombia expresó a La Nación que el futbolista apodado en su país como “El Caballo”, es un delantero muy técnico y muy temperamental, con un carácter fuerte.

“Ha rendido mucho en Unión Magdalena, que es el equipo de su tierra (seis temporadas). En un momento fue a Millonarios (tres temporadas) y no le fue tan bien hace unos años, pero es un jugador que con continuidad y con confianza puede rendir y mucho en Cartaginés”, destacó Mariano Olsen.

Además, Ricardo Márquez jugó una temporada con Atlético Bucaramanga.

Según el periodista que lo conoce bien, el futbolista de 28 años que ficho el cuadro de la Vieja Metrópoli tiene talento, define bien y considera que un cambio de aire puede ser muy importante para su carrera.

“El fútbol costarricense podría ser ideal para que explote definitivamente. Lo hizo muy bien en algunas temporadas con Unión Magdalena. El sueño de él siempre ha sido jugar afuera, en el extranjero, y ahora lo consigue con Cartaginés”, citó.

Mariano Olsen también apuntó que probablemente ya estaba cumplido el ciclo del atacante con Unión Magdalena, que descendió de categoría.

“Me parece que es un buen salto para él, porque ya tiene su edad, ya tiene su experiencia y me parece que puede hacer un aporte importante, no solo para Cartaginés, sino para toda la liga de Costa Rica”, destacó el comunicador sobre el atacante que convirtió 66 goles en 225 partidos.

Cartaginés empezó el Torneo de Clausura 2026 con el pie derecho, al derrotar a Guadalupe y a Puntarenas FC.

Su siguiente partido será este miércoles 21de enero, a las 8 p. m. contra Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.