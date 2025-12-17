Esto dice Óscar Ramírez sobre el ‘run run’ de jugador que podría salir de Alajuelense

Óscar Ramírez asegura que él simplemente trabaja en cancha y que todo lo demás, sobre movimientos en Liga Deportiva Alajuelense, le corresponde a Carlos Vela.

Óscar “Macho” Ramírez no tuvo ningún tipo de problema en responder cualquier pregunta antes del partido de ida de la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025, en el que Liga Deportiva Alajuelense visitará a Saprissa este miércoles 17 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

Incluidas las que tienen que ver con posibles movimientos en la planilla de la Liga. Y ahí cuando reveló que hasta él ha escuchado un run run sobre un hombre importante que se podría ir del equipo.

- El semestre está llegando a su final y hay jugadores que terminan su contrato, como Diego Campos y Jeison Lucumí. ¿Le gustaría mantenerlos para el próximo semestre?

- En estos momentos estamos totalmente entregados a los partidos estos. Además, al profesor Carlos Vela (gerente deportivo) le corresponde eso de ver lo de los muchachos. Yo básicamente me dedico a la cancha; la parte de negociaciones y lo que es lo otro le corresponde a Carlos.

- Así a como se dio la venta de Kenyel Michel, se habla de Anthony Hernández. ¿Le ve perfil de jugador internacional?

- Creo que es un muchacho que ha sido determinante, jugadores que en su momento sacan su individualidad y la ponen al servicio del equipo y en momentos claves ha podido responder a la situación. Son jugadores que cualquier entrenador quiere tener y Anthony lo ha demostrado.

”Por todo lo que ha hecho me parece que sí, hay ‘run run’; pero a mí lo que me corresponde es la cancha, si tuviera que irse, pues me encantaría que se fuera. Esto del fútbol es pasajero y corto y en este momento disfrutar que lo tenés en el equipo y ver de qué manera le sacás el mayor provecho. Lo de las negociaciones siempre son tema de Carlos (Vela)”.

- A Anthony Hernández y a Kenyel Michel ha costado verlos titulares de manera simultánea, por lesiones. ¿Esa puede ser una opción para esta final?

- Se han dado circunstancias de lesiones. Al principio jugaron ellos y Jeison Lucumí venía arrastrando cosas. Están Tristán Demetrius y Creichel Pérez, es decir hay un grupo de muchachos con condiciones similares y eso ha sido muy bueno para nosotros.

”Ante lesiones, los muchachos que han entrado lo han hecho bien. Hay partidos en los que se nos ha dado tenerlos juntos, iba a jugar así en Liberia y tuvo un problemita muscular y no se pudo, pero no se ha notado que no esté uno o que no esté el otro”.

- En la final contra Xelajú en el medio puso un mixto y dos creativos y contra Liberia fueron dos mixtos y un creativo, dejando de lado un contención. Y en otros juegos ha salido con dos contenciones. ¿Qué piensa para este miércoles?

- Ha sido muy parecido, un híbrido de acuerdo a las circunstancias de quién se adapta mejor y que no haya lesiones o algo. Deylan Aguilar nos ha dado un empuje ahí, igual que Diego Campos. El mismo Creichel Pérez que puede jugar de extremo o de 10. De acuerdo a las circunstancias hemos empleado distintos jugadores.

”Vamos a ver, lo de Saprissa también, ellos tienen su situación, que lo hemos visto en varios sistemas, en varias formas y de eso veremos. Lo importante es tener a la gente que se adapte a cualquiera de los cambios que pueda realizar Vladimir Quesada o mantener”.

- ¿Usted cómo está viviendo este momento?

- Sé la responsabilidad que tengo y de muchas cosas que están ahí metidas, pero trato de vivirlo normal, en el sentido de hacer lo mismo, planeamientos, ir a la cancha, hablar con los jugadores, nada que sea diferente. Yo sé lo que implica llegar a un momento como este, pero he tratado de hacerlo lo más simple, con rutinas, con mis cosas y mantener la tranquilidad, porque también esto es desgastante.

”Muchas veces podés visualizar todo lo que querás y todo, pero es en el partido el momento de la verdad. Uno hace sus apuntes, por ahí me ven caminando y es dando vueltas a ver qué se encuentra más.

”Qué otra situación o cómo prever algo. Ha sido la parte que hecho, normal, siempre con un comportamiento tranquilo, pero con responsabilidad”.

- ¿Cuál es su mayor fortaleza como técnico: el análisis previo o la lectura e intervención en el desarrollo de un juego?

- Tal vez porque uno jugó mucho y a mí me tocaba de alguna manera estar muy atento. Es decir, no sé hasta qué punto la capacidad de leer o no leer, pero sí me interesa que el jugador sea consciente y que interprete el juego, porque muchas veces hablo con ellos de que hay momentos de los partidos que son de ellos.

”Yo siento que esa parte es muy importante, porque uno que fue jugador sabe que hay decisiones de jugadores que son determinantes. Y tal vez el técnico lo ha visto, o no la visualiza en ese momento.

”Por mi manera de ser, les hablo sobre lo que puede ser y en qué momento les toca a ellos, ya sea en lo individual o colectivo y para mí eso es importante. Gracias a Dios, el semestre pasado, o en 2010, en la época pasada, siempre soñé con un partido en el que yo no tuviera que intervenir y se me dio un partido donde expulsaron a uno y ellos tomaron sus decisiones.

”De acuerdo al trabajo acumulado y de acuerdo a lo que estaban viviendo, tomaron sus decisiones que fueron muy acertadas y se ganó el partido 3-0. No di charla en el intermedio, ellos mismos me preguntaron y les dije que el partido era de ellos. Fue un partido que soñé, de ver que los jugadores tenían la parte táctica como para asumir eso y que hicieran suyo el partido, que cuesta mucho.

”Hay jugadores que son muy dependientes del entrenador y a mí ese tipo de jugador no me gusta; me gusta el que sabe lo que se planea y que toma decisiones, o que está atento a llamar la atención sobre algo. Porque es inmediato, si no tiene que ver a la banca, si la comunicación es fluida”.

