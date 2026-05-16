Este gol de Keyla Herrera revive la ilusión de Dimas Escazú en la final femenina ante Saprissa (video)

Dimas Escazú celebra su anotación ante Saprissa FF, mientras que la guardameta Julieth Arias se lesionó un dedo, pero continuó en el partido.

Dimas Escazú no se dio por menos cuando Saprissa FF abrió el marcador en la final del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino.

Tras la anotación de la morada Jimena González, las pupilas de Geovanni Vargas estuvieron cerca del empate con un remate que se estrelló en el horizontal.

Pero el 1-1 pronto llegaría y ocurrió en el minuto 37, por intermedio de Keyla Herrera y ese gol lo podrá ver a continuación.

¡Llegó el empate de Dimas! pic.twitter.com/iWHZOu8NDT — TD Más (@tdmascrc) May 16, 2026

Se acabó la primera parte y de persistir el empate, habría tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.