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Este gol de Keyla Herrera revive la ilusión de Dimas Escazú en la final femenina ante Saprissa (video)

La final de fútbol femenino entre Saprissa FF y Dimas Escazú presenta a dos equipos con hambre de título

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Por Fanny Tayver Marín
Dimas Escazú vs. Saprissa FF, final del fútbol femenino
Dimas Escazú celebra su anotación ante Saprissa FF, mientras que la guardameta Julieth Arias se lesionó un dedo, pero continuó en el partido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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