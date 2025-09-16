Este es el pedido que Hernán Medford le hace a sus jugadores para derrotar al Saprissa

Hernán Medford aseguró que los jugadores del Herediano han sido autocríticos, ante la falta de contundencia. Cortesía: Herediano

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, habló de una forma muy personal y directa sobre el duelo ante el Deportivo Saprissa, que se disputará este miércoles 17 de setiembre en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m.

Tanto el Team como el cuadro morado llegan obligados a obtener un resultado positivo. Los morados arrastran dos derrotas consecutivas, luego de caer en el clásico ante Alajuelense (0-1) y frente al Puntarenas FC (3-1). Por su parte, los florenses perdieron ante el Cartaginés (2-0) y empataron en casa frente al Sporting FC (0-0).

Por esa razón, el técnico rojiamarillo aseguró que será un partido complicado, donde deben sacar los tres puntos no solo para mantenerse en puestos de clasificación, sino también para lavarse la cara ante los aficionados.

“Es un partido donde hay dos equipos que hemos dejado puntos, no hemos despertado. Así lo vemos nosotros. Son dos equipos que estamos aspirando a la clasificación, a pelear los primeros lugares. Es uno de los clásicos importantes en el país y debemos sacarlo adelante. Debemos despertar”, enfatizó Medford.

Hernán es consciente del mal momento de los morados, aunque, lejos de confiarse, tiene claro que será un rival de mucho cuidado.

“Saprissa viene con la misma idea. Hemos tratado de analizarlo. Obviamente, Saprissa tiene una variedad de jugadores. Su parado puede ser diferente a lo que podamos pensar. Nosotros trataremos de contrarrestar todas las virtudes que tengan y atacar todas sus falencias”, añadió Medford.

Las autocríticas de los jugadores

El experimentado estratega admitió que habló con el plantel y que los jugadores fueron muy críticos con su propio accionar.

“Los muchachos están conscientes de que no lo han hecho bien en los últimos partidos. Tenemos que mejorar y ante Saprissa es un partido ideal para eso. Ahora tenemos más jugadores, al recuperar futbolistas que estaban lesionados. Hay más figuras con las que se puede contar en diferentes puestos”, agregó Medford.

Hernán no oculta que medirse al Saprissa siempre tiene un ingrediente especial, por la rivalidad histórica entre ambos conjuntos.

“Es importante que el jugador tome consciencia de que las cosas no se han hecho bien. Cuando uno se autoanaliza y tiene claro que no ha hecho las cosas bien, ese es el primer paso para mejorar, porque es una autocrítica y eso lo deja a uno satisfecho, ya que sabe que se puede mejorar en todos los aspectos”, subrayó Medford.

Para el timonel florense, el plantel está trabajando bien al crearse las opciones y llegar al marco contrario; no obstante, la contundencia es lo que está fallando y lo que más se ha evidenciado en los dos últimos compromisos.

“En los entrenamientos se trabaja de todo, desde la definición hasta el balón parado. Sin embargo, todos los equipos caen en una racha en la que a veces les anotan mucho o en la que no anotan, pero eso no significa que no se trabaje. No hemos sido efectivos, pero siempre se trabaja, aunque sea menos tiempo por la seguidilla de partidos y el poco espacio para entrenar”, dijo Medford.