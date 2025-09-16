Fútbol

Herediano busca repatriar un legionario como su refuerzo de lujo para el Torneo Apertura 2025

El jugador busca regularidad para tener opción en la Selección Nacional, donde ya fue titular ante Haití, durante la eliminatoria

Por Juan Diego Villarreal
Kenneth Vargas afirma que quiere cambiar de equipo y dejar el fútbol escocés. Foto: Prensa FCRF
Kenneth Vargas busca regularidad para seguir siendo tomado en cuenta por el técnico Miguel 'Piojo' Herrera en la Selección Nacional.







