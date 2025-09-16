Herediano busca repatriar un legionario como su refuerzo de lujo para el Torneo Apertura 2025

Kenneth Vargas busca regularidad para seguir siendo tomado en cuenta por el técnico Miguel 'Piojo' Herrera en la Selección Nacional.

El Club Sport Herediano corre contra el tiempo para intentar rescatar a un legionario como refuerzo para el Torneo de Apertura 2025, antes del cierre de mercado este miércoles 18 de setiembre.

El técnico florense, Hernán Medford Bryan, confirmó el interés en que el delantero Kenneth Vargas retorne al Team, debido a que el futbolista no está en los planes de su club actual y busca una salida.

El atacante de 23 años, quien pertenece al Heart of Midlothian F. C. de la Premiership de Escocia desde el 2023, tiene la intención de encontrar regularidad, pensando en pelear un puesto en la Selección Nacional.

Kenneth estuvo presente en la primera fecha de la última ronda de la eliminatoria de la Concacaf, tras ser convocado por el técnico Miguel “Piojo” Herrera. Incluso anotó un tanto frente a Haití, luego de ser titular en el compromiso que la Tricolor igualó 3-3 en el Estadio Nacional.

“Es un jugador importante. Mientras no se dé, no se puede decir nada. Es un jugador sumamente interesante para el equipo; hay que esperar que se pueda hacer”, comentó Medford este martes 16 de setiembre em conferencia de prensa

El Herediano jugará este miércoles 17 de setiembre frente al Deportivo Saprissa, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p.m.