Este es el calendario de la ronda final de octubre para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y sedes

Los conjuntos centroamericanos se juegan su boleto al Mundial 2026.

Las eliminatorias mundialistas de la Concacaf entran en una fase clave durante octubre, con una doble fecha que enfrentará a varias selecciones centroamericanas entre sí.

Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua volverán a la acción este 14 de octubre, buscando sumar puntos vitales rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Segunda jornada

El lunes 13, Honduras recibirá en casa a Haití (6 p. m.), y a segunda hora, Costa Rica enfrentará a Nicaragua (8 p. m.).

El martes 14 cerrará la fecha con enfrentamientos importantes:

Curazao vs. Trinidad y Tobago (5 p. m.)

Jamaica vs. Islas Bermudas (6 p. m.)

Panamá vs. Surinam (7 p. m.)

El Salvador vs. Guatemala (8 p. m.)

A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase, la región centroamericana vive una eliminatoria apretada, donde cada punto puede marcar la diferencia entre seguir con vida o quedar fuera del sueño mundialista.

Próximos partidos

La siguiente ventana de encuentros será entre el 13 y el 18 de noviembre.