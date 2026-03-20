Estas son las sanciones dictadas por el Tribunal Disciplinario: vea si su equipo fue castigado

Antes de que comience la jornada que se disputará entre viernes, sábado y domingo, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol revisó lo ocurrido en la fecha 12 del Torneo de Clausura 2026 y dictó las sanciones correspondientes.

¿Quiénes fueron castigados? Esta vez, solo tres clubes aparecen en la lista, de los cuales, uno es un club tradicional.

A continuación podrá leer el detalle de las sanciones:

Sporting FC

Sancionar al jugador Luis Mario Díaz Espinoza con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Asociación Deportiva San Carlos

Sancionar al jugador Gerardo Castillo Céspedes con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.