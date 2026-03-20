Estas son las sanciones dictadas por el Tribunal Disciplinario: vea si su equipo fue castigado

Antes de que comience la jornada que se disputará entre viernes, sábado y domingo, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol revisó lo ocurrido en la fecha 12 del Torneo de Clausura 2026 y dictó las sanciones correspondientes.
¿Quiénes fueron castigados? Esta vez, solo tres clubes aparecen en la lista, de los cuales, uno es un club tradicional.
A continuación podrá leer el detalle de las sanciones:
- Sporting FC
Sancionar al jugador Luis Mario Díaz Espinoza con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.
- Club Sport Cartaginés
Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).
- Asociación Deportiva San Carlos
Sancionar al jugador Gerardo Castillo Céspedes con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.