Estas son las primeras declaraciones de Bryan ‘Tiquito’ Vásquez tras ser liberado con medidas cautelares

A Bryan 'Tiquito' Vásquez le impusieron medidas cautelares, pues deberá firmar cada quince días ante la autoridad judicial y no podrá salir del país.

El boxeador Bryan Tiquito Vásquez y su esposa, Hanna Gabriel, informaron mediante un comunicado de prensa los pasos que seguirán tras la liberación del pugilista, quien es investigado por su presunta vinculación con el transporte de droga.

Como parte del proceso judicial correspondiente, este lunes se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medidas cautelares ante el juzgado competente en los Tribunales de Heredia, donde se determinó liberarlo con medidas cautelares.

“La familia Vásquez Gabriel desea manifestar que, en respeto al debido proceso y a la labor de las autoridades judiciales, no emitirá mayores declaraciones sobre el caso en este momento, con el fin de no interferir ni obstruir el curso de la investigación”, señala el comunicado.

Asimismo, se agrega que “esta posición se adopta al amparo de las disposiciones contempladas en el artículo 295 del Código Procesal Penal y en observancia de los principios que garantizan el adecuado desarrollo del proceso judicial”.

En la misiva, la pareja de pugilistas agradeció la comprensión de los medios de comunicación y de la ciudadanía.

A Vásquez se le impusieron medidas cautelares consistentes en la obligación de firmar periódicamente cada quince días ante la autoridad judicial correspondiente, así como el impedimento de salida del país, mientras continúa el desarrollo de la investigación.

El hecho que se le imputa a Vásquez ocurrió alrededor de la 1 a. m. del domingo en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32, cerca del peaje. Al pugilista se le investiga por el presunto delito de transporte de droga, bajo la causa 26-000527-1094-PE.

Fuentes judiciales confirmaron que el deportista fue detenido junto con otro hombre de apellidos Cascante Lobo.

A “Tiquito” Vásquez, las autoridades le atribuyen la posesión de aproximadamente 72 gramos de marihuana y ₡1.303.000 en efectivo.