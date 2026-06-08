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Estas son las primeras declaraciones de Bryan ‘Tiquito’ Vásquez tras ser liberado con medidas cautelares

El boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez fue liberado este lunes, luego de ser detenido por su presunta vinculación con el transporte de droga

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Por Juan Diego Villarreal
A Bryan 'Tiquito' Vásquez le impusieron medidas cautelares, pues deberá firmar cada quince días ante la autoridad judicial y no podrá salir del país. (Alexander Otarola Rojas)







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Bryan Tiquito VásquezHanna GabrielPresunta vinculación con el transporte de droga.Medidas cautelares
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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