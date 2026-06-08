Sucesos

Juzgado resolvió situación de boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

Pugilista es investigado por transporte de droga y legitimación de capitales.

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Por Christian Montero
El boxeador, Bryan Tiquito Vásquez debe cumplir una serie de medidas cautelares mientras la Fiscalía sigue una investigación en su contra por transporte de droga y legitimación de capitales. (Jeffrey Zamora R)







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Bryan Tiquito Váquez juzgado
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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