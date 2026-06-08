Juzgado resolvió situación de boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

El boxeador, Bryan Tiquito Vásquez debe cumplir una serie de medidas cautelares mientras la Fiscalía sigue una investigación en su contra por transporte de droga y legitimación de capitales.

El Juzgado Penal de Heredia resolvió hace pocos minutos las medidas que deberá cumplir el boxeador Bryan Tiquito Vásquez, tras ser detenido con marihuana y ¢1.300.000 en efectivo, la madrugada de este domingo.

El despacho judicial ordenó al deportista y a un hombre de apellidos Cascante Lobo, las siguientes medidas:

Prohibición de salir del país.

Mantener domicilio fijo

Firmar cada 15 días

El juzgado dispuso que esas disposiciones debe cumplirlas durante todo lo que dure el proceso de invetigación que está a cargo de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos.

Durante la diligencia el Ministerio Público apeló la resolución, por lo que ahora se está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia.