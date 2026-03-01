Estas son las decisiones tomadas por Óscar Ramírez con Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez presenta una versión de Liga Deportiva Alajuelense con algunos cambios.

Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas FC con la urgencia de volver a ganar, en un partido que promete ser de alto voltaje y que podrá seguir en este enlace.

Óscar “Macho” Ramírez tomó decisiones para este encuentro, en el que cruza los dedos para que su equipo salga de la racha en la que se encuentra.

La Liga jugará en la Perla del Pacífico con un equipo un tanto distinto al que ha venido implementando, más allá de la baja de Jeison Lucumí por lesión y la ausencia de Aarón Salazar por sanción.

Por ejemplo, Celso Borges y Ángel Zaldívar se encuentran en el banco de suplentes.

Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Santiago van der Putten, Rashir Parkins, Kenneth Vargas, Ronaldo Cisneros y Anthony Hernández serán de la partida.

Además, en la suplencia, el “Macho” cuenta con Bayron Mora, Celso Borges, Elián Quesada, Creichel Pérez, Deylan Aguilar, Deylan Paz, Ángel Zaldívar, Malcon Pilone, Joel Campbell y José Alvarado.

