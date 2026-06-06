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Estados Unidos vs. Alemania: hora, canal y detalles del último amistoso antes del Mundial 2026

Conozca los horarios, los canales de transmisión y lo que está en juego en este esperado amistoso previo a la cita mundialista

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Por El Universal / México / GDA
Estados Unidos cierra su preparación rumbo al Mundial 2026 con un exigente amistoso ante Alemania en el Soldier Field.
Estados Unidos cierra su preparación rumbo al Mundial 2026 con un exigente amistoso ante Alemania en el Soldier Field. (AFP/AFP)







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