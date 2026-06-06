Estados Unidos vs. Alemania: hora, canal y detalles del último amistoso antes del Mundial 2026

Estados Unidos cierra su preparación rumbo al Mundial 2026 con un exigente amistoso ante Alemania en el Soldier Field.

La Selección de Estados Unidos afronta este sábado 6 de junio su último partido de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo 2026. El rival será Alemania, una de las selecciones de mayor prestigio que enfrenta el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino durante su proceso mundialista.

El encuentro se disputará en el histórico Soldier Field de Chicago y representa una prueba de alto nivel para ambos equipos.

Estados Unidos busca una victoria que fortalezca su confianza antes de su estreno en el Mundial. Su primer compromiso en la competición será el viernes 12 de junio ante Paraguay.

Por su parte, Alemania intentará reafirmar su condición de potencia internacional y llegar en buena forma a la cita mundialista.

¿Cuándo y dónde ver en vivo Estados Unidos vs Alemania?

Día: sábado 6 de junio

sábado 6 de junio Hora: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Estadio: Soldier Field, Chicago

Soldier Field, Chicago Transmisión: ESPN y Disney Plus

El amistoso servirá como una de las últimas referencias para evaluar el nivel competitivo de ambas selecciones antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.