Estadio de Centroamérica será remodelado con miras a las eliminatorias mundialistas del 2030

El crecimiento del fútbol en los últimos años y la oportunidad de contar con un inmueble más moderno y de mayor capacidad, con miras a las eliminatorias al Mundial de 2030, son los motivos que llevaron a un país de la región a poner en marcha un ambicioso proyecto deportivo.

El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes la remodelación del Estadio Nacional de Managua.

El proyecto, impulsado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, busca elevar la infraestructura deportiva del país a “estándares internacionales”, según informaron medios oficialistas.

Se espera que la remodelación del Estadio Nacional de Nicaragua tenga una duración de 28 meses. (La Nación/Fotografías: Nicasport)

La reconstrucción del Estadio Nacional de Fútbol, el cual será bautizado como “Dignidad”, se realizará en el mismo campo que actualmente ocupa en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

El estadio pasará de albergar de 15.000 personas a 23.000. Se espera que el reducto deportivo se convierta en un referente para eventos masivos en la región.

Con un presupuesto aproximado de $40 millones, la obra iniciará en marzo de 2026 y se extenderá por 28 meses, con una entrega prevista para el primer semestre de 2028. La intención es que gran parte del inmueble sea techada.

Entre sus atributos clave, el complejo cumplirá con las exigencias técnicas, de seguridad y comodidad dictadas por la FIFA y la Concacaf, facilitando la organización de competencias de alto nivel.

El Estadio Nacional de Nicaragua, ubicado en Managua, pasará a llamarse "Dignidad". (La Nación/Fotografías: Nicasport)

El volante del Managua FC, Juan Barrera, y capitán de la selección de Nicaragua, aseguró que es una gran noticia para el fútbol del país.

“Se escuchaban rumores, pero no como lo presentaron hoy. La verdad es que es un estadio de primer nivel. Yo digo en broma que están haciendo el estadio para mi último partido, para mi retiro, para mi despedida”, bromeó Barrera.

El “Iluminado”, como llaman a Barrera en su país, añadió: “Poco a poco hemos hecho historia, queremos seguir haciendo historia y aprovecharlo al máximo. Fui testigo del crecimiento y el desarrollo que ha tenido el fútbol nicaragüense; antes no teníamos esta infraestructura, ahora sí”.

Una vez finalizada la remodelación, el Estadio Nacional de Fútbol Dignidad contará con gramilla sintética, sistema de audio para arbitraje VAR, pantallas electrónicas, marcadores, parqueos diferenciados, sala de prensa, cabinas de radio, sala de conferencias, sala de masajes y una sala de control de alta tecnología.

Eso sí, mantendrá la enorme gradería de sol actual, conocida como “El Muro de Managua”, una de sus principales características.