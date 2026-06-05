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Esta semana vuelve la F1: cuándo y a qué hora será el GP de Mónaco

Montecarlo será el escenario de una fecha clave para el campeonato. Revise cómo llegan los principales pilotos y qué está en juego

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
Los pilotos empiezan aquí a competir en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, para el Gran Premio de F1.
Uno de los eventos más esperados del automovilismo está por comenzar. Consulte la programación y los detalles de la próxima fecha del campeonato. (MERT ALPER DERVIS/Anadolu via AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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