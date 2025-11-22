Puro Deporte

¿Está Kenneth Vargas descontento en Herediano? Esto respondió Jafet Soto

El entrenador del Herediano, Jafet Soto, aclaró la situación de Kenneth Vargas en el Herediano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kenneth Vargas, Puntarenas FC vs Herediano, estadio Lito Pérez
Kenneth Vargas debutó con el Herediano, en el Torneo Apertura 2025, el pasado 20 de setiembre ante Puntarenas, en el estadio Miguel Lito Pérez. (CSH /CSH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet SotoHeredianoKenneth Vargas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.