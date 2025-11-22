¿Está Kenneth Vargas descontento en Herediano? Esto respondió Jafet Soto

Kenneth Vargas debutó con el Herediano, en el Torneo Apertura 2025, el pasado 20 de setiembre ante Puntarenas, en el estadio Miguel Lito Pérez.

El pasado 6 de noviembre, el delantero Kenneth Vargas, durante su convocatoria a la Selección Nacional, dio unas declaraciones que dejaron dudas sobre su situación en el Club Sport Herediano y la convivencia en el plantel florense, dirigido por el entrenador Jafet Soto.

Al consultarle por la irregularidad en el Team tras su regreso del fútbol escocés, Kenneth respondió: “Aquí en Herediano, por razones ‘X’, extrafutbolísticas, no he tenido tanta oportunidad…”.

Kenneth, de 21 años, más adelante agregó: “Creo que es difícil adaptarse. Suena raro, pero es un cambio bastante radical porque es complicado acostumbrarse al césped sintético del estadio Carlos Alvarado. No he jugado mucho porque vengo un poco cargado del isquiotibial (parte posterior del muslo), pero si estoy aquí es porque puedo competir”, dijo Vargas.

Aunque sus palabras parecían generar cierta incertidumbre y descontento sobre su relación con el plantel, el estratega rojiamarillo salió al paso de las declaraciones del atacante este viernes, previo a la conferencia de prensa, y comentó que no había problemas con él y que cuenta con su aporte para el cierre del campeonato.

“Creo que no se supo expresar y se malinterpretaron sus palabras. Él venía jugando con el equipo y tenía regularidad hasta que se lesionó. Para Kenneth no ha sido fácil. Venía de estar a dos grados en Escocia y debutó en Puntarenas a 34 grados, y luego se dio la lesión”, comentó Soto.

El también jerarca del Team insistió en que es un jugador joven y que no tiene nada que reprocharle en la cancha.

“Conmigo no tiene ningún problema. Lo tomo en cuenta como jugador del Herediano. Cuento con él, pero la adaptación a la cancha y las dolencias musculares le han cortado la regularidad que tanto nosotros como él hubiésemos querido. Es un futbolista muy identificado con el club, pero no se dio a entender bien y se distorsionó lo que expresó, aunque después lo intentó aclarar varias veces”, declaró Soto.