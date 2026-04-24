Esta es la única combinación de resultados que puede salvar a Alajuelense

Ronaldo Cisneros, de Alajuelense, disputa el balón con Hiram Muñoz, de Puntarenas, en el partido que los rojinegros ganaron 5-2 y les permite seguir con esperanzas.

Liga Deportiva Alajuelense llega a la última fecha de la etapa de clasificación con el agua al cuello, pero con una leve esperanza de avanzar a semifinales.

Luego de su victoria holgada ante Puntarenas por 5-2, el jueves en la noche, los rojinegros mantuvieron la quinta casilla y conservan una opción de capturar el último boleto disponible a la siguiente fase.

Las posibilidades del actual campeón nacional pasan por una única combinación de resultados:

- Ganarle a Liberia por el marcador que sea

- Que Guadalupe le gane a Cartago por el marcador que sea

Ambos partidos serán el próximo domingo de manera simultánea, a las 4 p. m., porque hay mucho en juego.

Si se dan esos resultados, Alajuelense empataría a Cartaginés en 29 puntos, pero los rojinegros tienen mejor diferencia de gol (+9 frente a +1), por lo cual serían los favorecidos.

Alajuelense irá de visita ante un Liberia ya clasificado, pero el equipo de José Saturnino Cardozo debe ganar para tratar de optar por el segundo puesto (actualmente está detrás de Saprissa por un punto de diferencia), lo cual permite cerrar en casa la semifinal.

Por su parte, Cartaginés también irá de visita, ante en Guadalupe que ya consumó su descenso a la Segunda División.

El partido entre el Municipal Liberia Liga Deportiva Alajuelense pasará por televisión abierta, a través de la pantalla de canal 6, mientras que el choque entre Guadalupe y Cartaginés se transmitirá en FUTV.