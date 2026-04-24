Puro Deporte

Esta es la única combinación de resultados que puede salvar a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense depende de dos resultados específicos para clasificar a las semifinales del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Ronaldo Cisneros, de Alajuelense, disputa el balón con Hiram Muñoz, de Puntarenas, en el partido que los rojinegros ganaron 5-2 y les permite seguir con esperanzas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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