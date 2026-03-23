Esta es la sanción que le impusieron a Miguel Segura por mostrarle teléfono al árbitro en medio partido

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol sesionó este lunes y dio a conocer la sanción contra el entrenador de porteros Miguel Segura por mostrarle el teléfono al árbitro Josué Ugalde en el partido entre Herediano y Alajuelense.

En el comunicado se indica: “Sancionar al preparador de porteros Miguel Antonio Segura Vargas con dos partidos de suspensión y una multa de ₡225.000,00, de conformidad con el artículo 36, inciso 1), al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral”.

El exguardameta de Italia 90, tras una acción en la que Ugalde, con el apoyo del VAR, no dio por válida una jugada de gol a favor del Team ante la Liga, reaccionó mostrándole el teléfono a Ugalde y al cuarto árbitro, Cristopher Ramírez, por lo que el réferi central le mostró la cartulina roja.

Las tomas de televisión no mostraron con claridad si la pelota traspasó o no la línea de gol. El juego lo terminó ganando el cuadro florense 2-1.

En otras sanciones, al defensor hondureño del Cartaginés, Marcelo Pereira Rodríguez, se le impuso un partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 34, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

Además, se sancionó a los brumosos con una multa de ₡1.125.000,00, de conformidad con el artículo 32, al ser la tercera vez en la temporada que retrasan el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Por otra parte, al Sporting FC se le multó con ₡1.765.625,00, desglosada de la siguiente manera: ₡500.000,00, de conformidad con el artículo 32 bis, al ser la primera vez en la temporada que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Asimismo, se le impuso una multa de ₡1.265.625,00, de conformidad con el artículo 41, inciso 1), al ser la quinta vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido.