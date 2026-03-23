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Esta es la sanción que le impusieron a Miguel Segura por mostrarle teléfono al árbitro en medio partido

El entrenador del porteros del Herediano, Miguel Segura, reclamó de una insólita manera y ya tiene su sanción

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Por Juan Diego Villarreal
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Miguel Segura tuvo que abandonar la cancha tras ser expulsado por el árbitro Josué Ugalde. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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