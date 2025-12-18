Esta es la respuesta definitiva a la gran pregunta alrededor de Alajuelense: ¿Washington Ortega o Bayron Mora?

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense fueron al hotel de concentración para apoyar a su equipo antes de salir rumbo a Tibás para el primer clásico de la final.

Óscar “Macho” Ramírez procuró que esta vez nada se filtrara y blindó al máximo la alineación para el partido de ida de la final del Torneo de Apertura 2025, en el que Liga Deportiva Alajuelense visita Deportivo Saprissa.

A estas alturas del partido y con el título en juego, difícilmente haya secretos; o quizás sí, pero es hora de encontrar la respuesta definitiva a una de las grandes preguntas alrededor de la Liga.

¿Quién ataja esta noche ventosa en la Cueva? ¿Washington Ortega o Bayron Mora? La decisión final del “Macho” es que después de la lesión, el guardameta uruguayo regresa al marco rojinegro.

Alajuelense salta a la cancha con Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros y Joel Campbell.

Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio Ricardo Saprissa a las 6:25 p. m. para el partido de ida de la final de segunda ronda contra Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Mientras que como opciones de cambio, la Liga cuenta con Bayron Mora, Santiago van der Putten, Aarón Salazar, Tristán Demetrius, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Diego Campos, Anthony Hernández y Doryan Rodríguez.

