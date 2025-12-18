Puro Deporte

Esta es la respuesta definitiva a la gran pregunta alrededor de Alajuelense: ¿Washington Ortega o Bayron Mora?

Conozca la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido de ida de la final contra Saprissa

Por Fanny Tayver Marín
Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense fueron al hotel de concentración de su equipo para apoyar a su equipo antes de salir rumbo a Tibás para el primer clásico de la final.
Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense fueron al hotel de concentración para apoyar a su equipo antes de salir rumbo a Tibás para el primer clásico de la final. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

