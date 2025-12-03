Esta es la primera reacción de Saprissa ante la denuncia de Liberia

El Municipal Liberia metió al Deportivo Saprissa en un enorme problema, que de momento, provocó que los morados se pronuncien al respecto.

Liberia le solicitó al Comité de Competición que le otorgue los tres puntos que perdió el domingo pasado contra los morados.

Saprissa se impuso 3-1, pero Liberia detectó que al parecer, los tibaseños alinearon de forma indebida al juvenil Johnny Myrie, quien entró al minuto 90.

Johnny Myrie recibió su quinta amarilla en el último partido que disputó con la categoría U-21 de los morados, lo cual provocaba que el futbolista cumpliera ese partido de sanción en su categoría para luego ser tomado en cuenta en la Primera División, situación que no se dio.

La Nación le consultó a Saprissa sobre la situación y por medio de su depertamento de prensa, los morados respondieron que: “De momento no nos vamos a referir al caso”, indicó Patricio Altamirano, jefe de prensa de los saprissistas.

Si la denuncia de los liberianos prospera y Saprissa pierde los puntos, Liberia amarra la clasificación al lograr 29 puntos y en la última fecha se vuelve inalcanzable para Herediano y Pérez Zeledón, que solo pueden aspirar a 26 unidades.

En el caso de Saprissa, seguiría en segundo lugar con 30 puntos, pero con una fecha por jugar, podría ser desplzado de esa posición.

Si los morados pierden en su último juego de la primera fase, de visita el próximo viernes a las 7 p.m. contra Sporting y Liberia derrota a Cartaginés, los guanacastecos asumen el segundo lugar y Saprissa bajaría al tercer puesto. Si Cartaginés vence a Liberia, también llega a 30 puntos y por diferencia de goles, podría desplazar a los morados.

Johnny Myrie fue tomado en cuenta en el partido del Deportivo Saprissa contra Liberia y había acumulado cinco amarillas en la categoría Sub-21. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

