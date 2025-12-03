Puro Deporte

Esta es la primera reacción de Saprissa ante la denuncia de Liberia

Los pamperos solicitan los tres puntos del partido que perdieron con los morados

Por Milton Montenegro

El Municipal Liberia metió al Deportivo Saprissa en un enorme problema, que de momento, provocó que los morados se pronuncien al respecto.








