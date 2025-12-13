Puro Deporte

Esta es la ciudad sede del Mundial 2026 más barata para hospedarse: está en Canadá y el costo es menos de $500 por noche

Toronto reporta el precio promedio por noche más bajo entre las sedes del Mundial 2026. También es la ciudad con el menor aumento

Por Jailine González Gómez
Toronto registra el precio más bajo por noche durante el Mundial 2026: $487 en promedio. El alza fue de apenas 78%.
Toronto registra el precio más bajo por noche durante el Mundial 2026: $487 en promedio. El alza fue de apenas 78%. (Canva/Canva)







