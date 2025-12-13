Esta es la ciudad sede del Mundial 2026 más barata para hospedarse: está en Canadá y el costo es menos de $500 por noche

Toronto registra el precio más bajo por noche durante el Mundial 2026: $487 en promedio. El alza fue de apenas 78%.

Aunque el anuncio del calendario del Mundial 2026 provocó un aumento generalizado en los precios de hotel en las 16 ciudades sede, Toronto destaca como la más barata para hospedarse.

Según un análisis publicado por The Athletic, medio especializado de The New York Times, el precio promedio por noche en esta ciudad canadiense pasó de $267 a $487, lo que representa un incremento de solo 78%, el más bajo de todos los destinos analizados.

El estudio tomó en cuenta 96 hoteles distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México, utilizando las plataformas Marriott Bonvoy y Hilton Honors. Se compararon las tarifas para una estadía de dos noches durante los partidos inaugurales en cada ciudad con los precios ofrecidos tres semanas antes.

En contraste con ciudades como Ciudad de México, donde el precio promedio alcanzó los $1.572 por noche (+961%), o Houston con $943 por noche (+457%), Toronto se mantuvo por debajo de los $500.

Las otras ciudades canadienses muestran un comportamiento diferente. Por ejemplo, Vancouver, sede del partido entre Australia y un clasificado europeo, registra un precio promedio de $1.406 por noche, con un aumento del 245%.

En México, tres ciudades presentan los incrementos más altos:

Ciudad de México : $1.572 por noche (+961%).

: $1.572 por noche (+961%). Monterrey : $1.385 por noche (+466%).

: $1.385 por noche (+466%). Guadalajara: $1.259 por noche (+405%).

En Estados Unidos, los precios más altos se observaron en Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Los Ángeles, todos con promedios por encima de los $1.100 por noche.