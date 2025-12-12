Esta es la ciudad más cara para hospedarse durante el Mundial 2026: está en México y sus aumentos de precios llegan hasta 961%

La ciudad más cara del Mundial 2026 es Ciudad de México, con $1.572 por noche. Monterrey y Guadalajara también presentan fuertes aumentos.

Los aficionados que planean asistir al Mundial 2026 enfrentarán fuertes aumentos en los precios de hotel en las ciudades sede, según un análisis de The Athletic, medio especializado de The New York Times.

El estudio reveló que Ciudad de México es, hasta ahora, la ciudad más cara para hospedarse durante el torneo, con un promedio de $1.572 por noche, lo que representa un aumento del 961% con respecto a tres semanas antes del partido inaugural.

El reporte comparó precios en 96 hoteles de las 16 ciudades sede en Estados Unidos, México y Canadá, tomando como referencia una estadía de dos noches en torno a los primeros partidos de cada ciudad.

En México, tres ciudades destacan por sus aumentos extremos:

Ciudad de México : de $172 a $1.572 por noche (+961 %).

: de $172 a por noche (+961 %). Monterrey : de $244 a $1.385 por noche (+466 %).

: de $244 a por noche (+466 %). Guadalajara: de $249 a $1.259 por noche (+405 %).

Estos datos colocan a las sedes mexicanas como las más afectadas por la alta demanda. En Ciudad de México, incluso se reportaron tarifas superiores a los $3.800 por noche en hoteles cerca del Estadio Azteca.

En Estados Unidos, los precios también subieron de forma considerable. Houston muestra un incremento del 457%, con tarifas promedio de $943 por noche. Kansas City alcanzó los $939 por noche (+364%), mientras que en el área de San Francisco los precios subieron 342%, con un promedio de $1.078 por noche.

Boston, Filadelfia, Miami y Dallas registraron precios por encima de los $1.200 por noche, con aumentos que van desde el 252% hasta el 301%. En Nueva York y Nueva Jersey, el promedio llegó a $1.189 por noche, un aumento del 228%.

En el caso de Los Ángeles, donde jugará Estados Unidos, el precio promedio subió a $1.220 por noche (+211%).

Entre las sedes canadienses, Vancouver presenta un promedio de $1.406 por noche, con un incremento del 245%, mientras que Toronto se mantiene como la ciudad con el aumento más bajo del torneo: de $267 a $487 por noche, lo que representa un 78% de incremento.